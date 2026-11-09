광명시, 2036년까지 AI 기반 지능형 교통체계 구축…미래 교통도시 밑그림 마련

경기 광명시가 인공지능(AI)과 첨단 정보통신기술을 활용해 교통사고 위험을 줄이고 시민들의 이동 편의를 높이기 위한 중장기 교통 인프라 구축에 나선다.

광명시는 9일 ‘광명시 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역’ 최종보고회를 열고, 2036년까지 추진할 10년간의 단계별 실행계획을 구체화했다고 밝혔다.

▲‘광명시 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역’ 최종보고회 모습 ⓒ광명시

이번 계획은 ‘더 안전하고 더 스마트한 인공지능 교통도시 광명’을 비전으로 안전·효율·편리·혁신을 4대 목표로 설정했다.

시는 먼저 내년부터 2029년까지 단기적으로 AI 기반 적재불량 자동단속과 교통 돌발상황 자동검지 시스템, 교통분석 플랫폼 등을 도입한다. 스마트 감응 신호와 스마트 횡단보도, 우회전 차량 보행자 경고 시스템 등 보행자 안전시설도 확충할 계획이다.

2030년부터 2032년까지는 실시간 노면 상태와 장애물 검지, 공사구간 관리 시스템 등을 구축하고, 차량과 도로 인프라가 정보를 주고받는 차세대 지능형교통체계(C-ITS)를 도입해 위험 상황에 선제적으로 대응한다.

2033년부터 2036년까지는 광명시흥 3기 신도시 조성과 미래 모빌리티 기술 발전에 맞춰 교통체계를 고도화할 방침이다. 로보택시와 도심항공교통(UAM) 등 미래 교통수단 도입에 대비한 기반도 마련한다.

시는 다음 달까지 기본계획을 확정하고 단계별 사업 추진을 위한 실행 기반을 마련할 예정이다.

박승원 시장은 “인공지능과 첨단 정보통신기술을 활용해 교통안전과 효율성을 높이고 미래 모빌리티 기술에도 선제적으로 대응해 더 안전하고 스마트한 교통도시를 만들겠다”고 말했다.