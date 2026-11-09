어린이집 원생이 화재 발견…"알고보니 14년간 꾸준했던 어린이 소방안전교육"

아파트에 화재가 발생한 것을 집으로 돌아가던 어린이집 원생이 먼저 발견해 어른들에게 알려 진화한 배경에는 14년간 원생을 대상으로 하는 어린이 소방안전교육이 있었다.

전북소방본부 익산소방서는 11월 9일 본서 3층 대강당에서 소방공무원, 의용소방대원, 민간 유공자 등 100여 명이 참석한 가운데 '제64주년 소방의 날 기념식'을 개최했다.

이날 기념식에서는 14년간 어린이집에서 생활밀착형 소방안전교육을 지속적으로 추진해온 에듀파크어린이집 김재숙 원장이 익산소방서장 표창을 받았다.

▲기념식에서는 14년간 어린이집에서 생활밀착형 소방안전교육을 지속적으로 추진해온 에듀파크어린이집 김재숙 원장이 익산소방서장 표창을 받았다. ⓒ익산소방서

이러한 교육 성과로 최근 모현동 배산제일풍경채아파트 화재 당시 어린 원생이 이상 징후를 조기에 발견하고 주변 어른들에게 즉시 알려 신속한 신고와 대형 화재 예방을 이끌어내 세간의 화제가 됐다.

기념식은 현장 대응과 소방행정 발전에 기여한 유공자들의 노고를 치하하고 지역사회가 함께 소통과 화합을 다지기 위해 마련됐다.

행사에는 김경진 도의원과 강정희 도의원을 비롯한 소방공무원 44명, 의용소방대원 23명, 표창 수상자 28명 등이 참석했다.

▲소철환 익산소방서장(사진의 중간) 등이 케이크 커팅을 하는 모습 ⓒ익산소방서

시상식에서는 또 소방훈련과 의용소방대 운영, 교육·홍보 등 다양한 분야에서 안전문화 정착에 기여한 총 40명이 표창을 받았다. 특히 현장 대원의 노고와 더불어 지역 시민 및 민간 기업, 교육기관이 함께 구축한 지역 안전망의 실질적 성과가 주목받았다.

이밖에 임승현 익산소방서 소방행정과장이 국무총리 표창, 현장대응단 전영식 소방경이 장관 표창을 수훈했다. 네오크레마 문명식 팀장 외 5명이 소방청장 표창, 금마남성의용소방대 박종일 대장 외 7명이 도지사 표창, 김재숙 원장 외 24명이 익산소방서장 표창을 각각 받았다.

기념식 종료 후에는 본서 차고지 등에서 오찬과 함께 단합 행사인 탁구대회가 열려 참석자들이 격의 없이 소통하며 결속을 다지는 시간을 가졌다.

소철환 익산소방서장은 "제64주년 소방의 날을 맞아 각자의 자리에서 도민의 생명과 안전을 위해 노력해 온 분들과 오늘 수상하 분들께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 시민과 함께하는 철저한 예방과 신속한 현장 대응으로 안심하고 생활할 수 있는 안전한 익산을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.