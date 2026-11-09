농사지으며 군 복무 대체…정읍시, 후계농 산업기능요원 운영

▲ⓒ정읍시

전북 정읍시가 청년농업인의 영농 단절을 막고 안정적인 지역 정착을 돕기 위해 '후계농업경영인 산업기능요원 제도'를 운영한다.

군 복무 기간 동안 본인의 농장에서 영농 활동을 이어갈 수 있도록 지원하는 대체복무 제도다.

농림축산식품부가 총괄하는 이 제도는 농촌 고령화와 청년 인력 유출에 대응하기 위해 도입됐다.

산업기능요원으로 지정되면 현역 입영 대상자는 34개월, 사회복무요원 대상자는 23개월간 자기 소유 또는 임차한 영농사업장에서 농업에 종사해야 한다.

신청 자격은 농식품부의 '후계농업경영인 육성사업'이나 '청년농업인 영농정착지원사업' 대상자로 선정됐거나 해당 연도 신청 예정자 중 병역판정검사를 마친 인원이다.

실제 요원 편입을 위해서는 영농지원 사업 최종 선정이 필수적이다.

대학(원) 재학생이나 휴학생은 원칙적으로 배제되나, 편입 전 졸업예정자나 야간·원격대 재학생은 예외가 인정된다.

또한 가족이 관할 시·군 내 동일 사업장에서 산업기능요원으로 복무 중인 경우는 중복 지원이 제한된다.

최종 편입 대상자는 본인 명의의 영농 기반을 갖추고 농업경영체 경영주로 등록해야 하며, 복무 기간 중 분기별 영농 실적과 규정 준수 여부를 지자체와 병무청으로부터 점검받는다.

자세한 사항은 정읍시 농업기술센터 농촌지원과로 문의하면 된다.