백담계곡 탐방로 전 구간 개통…내설악의 새로운 도보 탐방길 열려

강원 인제군과 국립공원공단 설악산국립공원사무소는 지난 6일 백담계곡 탐방로 개통행사를 개최하고, 내설악 권역을 대표하는 백담계곡의 완성된 도보 탐방길을 본격적으로 선보였다.

백담계곡 탐방로는 북면 용대리 설악산국립공원 백담분소에서 백담사까지 모두 5.7km 구간이다.

ⓒ인제군

기존 진입도로를 이용하는 차량과 보행자의 동선을 분리해 탐방객들이 보다 안전하게 백담계곡을 걸을 수 있도록 조성한 도보전용 탐방로다.

그동안 백담사 진입도로는 도로 폭이 협소한 데다 차량과 보행자의 통행이 혼재돼 탐방객 안전에 대한 우려가 지속적으로 제기돼 왔다.

특히 일부 구간은 낙석 등 자연재해 위험까지 있어 보다 안전한 탐방환경 조성의 필요성이 컸다.

이에 인제군과 국립공원공단, 백담사는 지난 2023년 ‘국립공원 탄소중립 실현 및 지역문화자원 가치 제고’를 위한 업무협약을 체결하고 백담지구 탐방환경 개선에 힘을 모아왔다.

백담사는 인제 설악산 내설악에 자리한 천년 고찰로, 만해 한용운이 머문 곳이며 보물로 지정된 목조 아미타불좌상과 복장유물이 있다.

협약을 계기로 국립공원공단과 인제군은 243억 원을 투입해 백담계곡 도보전용 탐방로 개설과 우회로 조성, 도로 시설 개선, 친환경 교통체계 구축 등을 추진해 왔다.

2023년 국립공원의 도보전용 탐방로 일부 구간 개통에 이어 올해는 인도교 설치에 어려움이 있었던 은선도~청룡담 구간에 은선교와 청룡교를 비롯한 탐방로가 완성되면서 백담계곡 전 구간의 안전한 보행환경이 한층 강화됐다.

지난 6일 열린 개통행사는 오전 10시 30분 캘리그라피 공연을 시작으로 다채롭게 진행됐다.

오전 11시에는 주요 내빈과 지역주민 등이 참석한 가운데 공식 개통행사가 열렸으며, 낮 12시에는 백담사의 문화와 음식을 경험할 수 있는 사찰음식 공양 체험이 마련돼 참가자들에게 특별한 경험을 선사했다.

이어 오후 1시부터는 백담계곡의 수려한 자연경관을 직접 걸으며 즐기는 백담계곡 트레킹 행사가 진행됐다.

트레킹에는 국립공원공단을 통해 사전 접수를 마친 참가자 100명이 참여했으며, 탐방로를 완주한 참가자들에게는 완주메달과 설악산국립공원 기념품이 제공됐다.

인제군은 이번 탐방로 개통이 단순한 보행환경 개선을 넘어 설악권의 우수한 자연·문화자원을 보다 안전하게 즐길 수 있는 기반을 마련하고, 백담계곡을 찾는 탐방객의 체류를 확대하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

최상기 인제군수는 “백담계곡 탐방로 개통은 소중한 설악산의 자연을 지키면서 지역이 상생할 수 있도록 인제군, 국립공원공단, 백담사, 지역사회가 함께 만들어낸 의미 있는 결과”라며 “앞으로도 백담지구 셔틀버스의 친환경 차량 전환 등 국립공원의 탄소중립 실현을 위한 노력을 이어가고, 설악권 지역사회와 연계한 역사·문화 체험 프로그램도 적극 추진해 나가겠다”고 밝혔다.