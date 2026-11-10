파주시, '스포츠·공연 복합형 돔구장 공모' 준비 총력

ⓒ파주시

파주시가 문화체육관광부의 '스포츠·공연 복합형 돔구장 건립사업' 후보지 선정 공모 준비에 행정력을 집중하고 있다.

시는 지난 9일 '돔구장 건립사업' 후보지 선정 공모에 대응하기 위한 공모사업 보고회를 열고, 사업제안서의 주요 내용을 공유하는 한편, 후보지의 입지 여건과 사업 추진 방향, 공모 평가 항목별 대응 방안 등을 논의했다.

특히, 돔구장과 주변지역 도시개발을 연계한 복합공간 조성, 철도·도로 교통망을 활용한 접근성 확보, 스포츠·공연 수요 창출과 지역경제 활성화 방안, 향후 운영·관리 방안까지 종합적으로 점검했다.

손배찬 시장은 "돔구장은 단순한 체육시설을 넘어 그동안 상대적으로 소외돼 온 경기북부의 스포츠·문화 기반시설을 확충하고, 파주시의 미래 성장 가능성을 높일 수 있는 중요한 사업"이라며 "파주시가 가진 입지적 강점과 발전 잠재력이 사업제안서에 충분히 반영될 수 있도록 남은 공모 준비에 최선을 다해 달라"고 당부했다.

시는 그동안 돔구장 유치를 위한 타당성 조사와 기본계획 수립을 진행해 왔으며, 이번 보고회를 계기로 돔구장의 필요성과 당위성, 사업제안서의 완성도를 높이는 데 주력하는 한편, 현장실사와 서면평가 등 평가절차에 철저히 대비해 경기도 및 문화체육관광부 평가에서 후보지로 선정될 수 있도록 행정력을 집중할 계획이다.

문화체육관광부가 국정과제 공모로 추진하는 '스포츠·공연 복합형 돔구장 건립사업’은 2034년 준공 예정으로, 11월 경기도 후보지 평가를 앞두고 있다.