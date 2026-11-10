트럼프, 결국 부정선거론 꺼내…선거 참패 뒤 '오락가락' 행보 지속

도널드 트럼프 미국 대통령이 공화당 대패로 끝난 중간선거 뒤 결국 부정선거론을 꺼내 들었다.

트럼프 대통령은 9일(이하 현지시간) 소셜미디어(SNS)를 통해 "이번 '선거'가 정직했다고 믿는 사람이 있나"라며 "어떻게 여론조사가 그렇게 틀릴 수 있나??? 일부 지역에선 사전 투표 비중이 너무 커서 투표장에 사람들이 아무리 많이 갔어도 승리가 불가능했다. 다 (투표) 기계 때문이다. 유권자보다 기계가 더 중요했던 것!"이라고 주장했다.

트럼프 대통령의 이 게시글은 민주당이 여론조사에서 예측한 것보다 큰 승리를 거둔 것을 지적한 것으로 보인다. <파이낸셜타임스>(FT)는 여론조사업체가 이번 '블루 웨이브'를 예측하지 못한 배경에 업체들이 이전 선거에서 트럼프 대통령 지지를 과소평가한 것이 깔려 있다고 분석했다. 2024년 대선에서 과소평가된 트럼프 지지자들 반영에 집중하느라 민주당 쪽 표심 변화를 제대로 반영하지 못했을 수 있다는 것이다.

트럼프 대통령이 근거 없이 주장한 사전 투표 문제는 조지아, 노스캐롤라이나, 텍사스주 등 일부 지역 상원선거에서 민주당의 압승을 지목한 것으로 풀이된다. 조지아에서 민주당 존 오소프 후보는 사전투표에서만 177만3000표 가량을 얻었는데 이는 공화당 마이크 콜린스 후보의 총 득표수(약 171만4000표)보다 많다.

노스캐롤라이나에서는 민주당 로이 쿠퍼 후보의 사전투표 득표수(173만표)가 공화당 마이클 와틀리 후보의 총 득표수(164만표)를 상회했고 텍사스에서도 민주당 제임스 탤러리코 후보가 사전투표에서 거의 440만표를 얻어 공화당 켄 팩스턴 후보의 총 득표수(425만표)를 초과했다.

트럼프 대통령은 지난 3일 민주당에 양원을 내준 중간선거 뒤 우려와 달리 노골적 부정선거론을 펴지 않았다. 트럼프 대통령은 선거 당일 공화당의 패색이 짙어진 개표 진행 상황을 보면서도 <뉴욕타임스>(NYT)에 "결과를 전적으로 수용할 용의가 있다"고 밝혀 안도감을 자아낸 바 있다.

트럼프 대통령은 민주당의 동명이인 후보 동원 의혹이 보도된 알래스카주 상원의원 선거에 대해서는 지속적으로 문제를 제기해 왔다. 이 지역 공화당 현역 상원의원 댄 S 설리번 후보 득표에 동명이인 후보 댄 J 설리번 득표를 합쳐서 계산해야 한다는 주장이다.

<AP> 통신을 보면 10일 오전 기준 개표가 76% 진행된 가운데 민주당 메리 펠톨라 후보가 48.6%(10만6321표)를 득표해 1위, 댄 S 설리번 후보가 47.5%(10만3804표)를 득표해 2위로 약 2500표 차 접전을 벌이고 있다. 동명이인 댄 J 설리번 후보는 1.7%(3651표)를 득표한 상황이다. 트럼프 대통령은 7일 자신의 주장을 기반으로 댄 S 설리번 후보의 승리를 선언하기도 했다. 9일 백악관 기자회견에서도 알래스카 선거가 "도둑맞았다"고 주장했다.

미 법무부가 중간선거 전날까지 연방대법원에 비시민자에게 제공된 걸로 의심된다며 캘리포니아주 우편투표 용지 2만장에 대한 개표 보류 긴급 가처분을 신청하는 등 선거 전 불복 포석을 깔아뒀기 때문에 트럼프 대통령이 행정부를 이용해 부정선거 음모론을 공격적으로 펼 수 있다는 우려가 제기돼 왔다.

다만 자신에 대한 심판으로 평가된 이번 선거 대패 뒤 트럼프 대통령은 갈피를 잡지 못하는 듯한 모습을 보이고 있다. 선거 직후 며칠간은 선거에 대한 평가를 꺼리고 백악관 시설 공사 등에 집중하는 모습을 보여 의문을 자아냈고, 이후 발언과 인사에서도 일관된 입장을 발견하기 힘들다.

단적으로 트럼프 정부 정책 핵심축 중 하나인 이민 문제의 경우, 트럼프 대통령은 6일 수지 와일스 백악관 비서실장을 반이민 강경파 스티븐 밀러 부비서실장으로 교체해 선거 결과를 무시한 '마이웨이' 행보로 공화당 내에서도 비판을 받았다. 이 인사는 트럼프 대통령이 라틴계 표심을 등 돌리게 했다는 평가에도 불구하고 강경 이민 정책을 지속하고 지지층 결집을 호소하는 것으로 해석됐다.

그러나 트럼프 대통령은 같은 날 이뤄진 미 CBS 방송 <60분>(60 Minutes)과 인터뷰에선 이민자 추방 정책이 "너무 가혹했다고 생각한다"며 "문제 있는 사람들을 내보낸 건 좋은 평가를 받았다. 하지만 좋은 직업을 가진 사람들을, 한 번의 위반이나 불법 입국이라는 법 위반만으로 추방한 탓에 내가 타격을 입었다"고 반이민 정책 완화를 시사하는 듯한 발언을 했다.

<60분> 인터뷰가 8일 공개돼 지지층 반발에 부딪히자 트럼프 대통령은 9일 백악관 기자회견에서 이민자 추방 정책을 변경할 예정이냐는 질문을 받고 "사면은 없다"며 "우린 매우 강력한 추방 정책을 갖고 있다"고 강조했다.