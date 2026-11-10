대전시, 일자리·주거·문화 아우르는 ‘청년특별시’ 본격 추진

▲허태정 대전시장이 ‘청년특별시 대전’ 조성을 위한 종합 대책을 발표하고 있다 ⓒ대전시

대전시가 일자리와 주거, 문화생활을 아우르는 ‘청년특별시 대전’ 조성에 나선다.

허태정 대전시장은 10일 브리핑을 열고 청년의 지역 정착과 성장을 지원하기 위한 직(職)·주(住)·락(樂) 중심의 청년정책 추진계획을 발표했다.

핵심사업은 청년의회 운영, 공공형 청년인턴 도입, 청년주택 5000호 공급, 대전형 진로진학 지원 등이다.

우선 청년의 정책 참여를 확대하기 위해 100명으로 구성된 ‘1대 대전청년의회’를 출범시켰다. 청년의회는 정책과제 발굴·제안과 주민참여예산 청년 숙의형 사업 선정·점검에 참여한다. 시는 2027년 시범사업을 거쳐 2028년부터 본격 운영할 계획이다.

청년 취업역량 강화를 위한 공공형 청년인턴사업도 2027년 시작한다. 대전 거주자 또는 지역 대학·대학원에 재학 중인 18~39세 미취업 청년 100명을 선발해 시와 시의회, 공사·출연기관 등에 배치한다.

인턴들은 최대 6개월간 홍보·디자인, AI·데이터, 프로그램 기획 등 실무 중심의 프로젝트에 참여하게 된다.

청년과 신혼부부의 주거 안정을 위해서는 2034년까지 5489억 원을 투입해 공공임대와 공공지원 민간임대주택 5000호를 공급한다.

건설형 공공임대 1800호, 매입형 공공임대 1500호, 공공지원 민간임대 1700호로, 현재 목표 물량의 약 27%를 확보했다.

이달 중 951세대 규모의 갑천4블록이 착공해 2029년 준공될 예정이며, 월평동 패션월드 부지 계약도 마쳤다. 시는 2030년까지 상당한 물량 확보가 가능할 것으로 보고 있다.

2027년부터는 AI 분석과 입시 전문가 상담을 결합한 ‘대전형 진로진학사업’도 추진한다. 대입박람회와 1대1 맞춤형 상담을 제공하고 학교 밖 청소년, 재수생 등 N수생, 취약계층까지 지원 대상을 확대한다.

기존 청년 지원 사업도 개선한다. 매월 15만원씩 2년간 저축하면 같은 금액을 지원하는 ‘미래두배 청년통장’의 납입 유얘기간을 최대 8개월로 확대하고, 창업청년의 신청자격은 영업기간 3개월 이상으로 완화했다.

대전청년미래센터를 통한 고립·은둔청년 지원도 이어간다. 청년 문화생활 지원을 위한 문화바우처 사업은 2028년부터 단계적으로 추진한다.

허 시장은 “청년 정책을 단순 지원에 머무르지 않고 실질적인 삶의 변화로 연결하겠다”며 “청년의 도전과 성장이 도시의 새로운 활력이 되는 청년특별시 대전을 만들겠다”고 말했다.