“어려울 때 함께” 원주여성융합회, 원주시에 나눔 성금 기탁

중소기업융합 원주여성융합회가 지난 9일 원주시청을 방문해 시민서로돕기 천사운동 후원금 100만 4천 원을 전달했다.

이날 전달식에는 구자열 원주시장,이희선 회장, 회원들이 참석했다.

▲시민서로돕기 천사운동 후원금 전달. ⓒ원주시

기탁한 후원금은 시민서로돕기 천사운동본부를 통해 원주시 관내 취약계층 지원 등에 사용할 예정이다.

후원금 전달식 이후 진행한 차담회에서 지역 여성기업인들은 현장에서 겪는 경영 애로사항을 공유했다.

참석자들은 기업 간 교류·협력 확대와 지역경제 활성화 방안을 논의했다.

중소기업융합 원주여성융합회는 원주시 관내 여성 중소기업 경영인 간 활발한 정보 교류와 상호 협력을 바탕으로 기업 경쟁력을 강화하고 있다.

지역사회를 위한 사회공헌 활동에도 앞장서고 있다.

구자열 원주시장은 "어려운 대내외 경제 여건 속에서도 지역경제 발전을 위해 묵묵히 헌신해 주시는 여성기업인 여러분께 깊이 감사드린다"며 "기탁해 주신 성금이 소외된 이웃들에게 큰 힘이 되길 바라며 원주시에서도 기업 현장의 목소리에 귀 기울여 기업하기 좋은 도시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.