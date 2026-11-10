원주시역사박물관, 14일 매지농악과 함께하는 회촌 김장장날

원주시역사박물관(관장 남기주)이 오는 14일 오전 10시 흥업면 매지리 회촌마을 달맞이광장에서 ‘원주매지농악과 함께하는 회촌 김장장날’을 연다.

원주시역사박물관은 국가유산청 공모사업인 ‘우리고장 국가유산 활용사업’의 10대 브랜드 사업으로 선정됐다.

▲ ‘원주매지농악과 함께하는 회촌 김장장날’. ⓒ원주시

강원특별자치도 무형유산인 원주매지농악을 연계한 다채로운 프로그램을 운영하며 시민과 관광객이 전통문화를 향유할 수 있는 기회를 넓혀가고 있다.

이번 행사는 해당 사업의 일환으로 마련했다.

원주매지농악보존회와 회촌마을 주민들이 함께 어우러지는 김장문화 체험 프로그램과 흥겨운 농악 공연 등을 펼친다.

회촌마을에서 직접 재배한 신선한 농작물로 담근 김장김치와 토속 밑반찬을 현장에서 구매할 수 있는 장터도 함께 운영할 예정이다.

원주시역사박물관 관계자는 "많은 시민과 관광객이 찾아오셔서 신명 나는 원주매지농악을 즐기고 강원도 산촌마을 특유의 따뜻한 공동체 문화를 직접 체감하는 뜻깊은 시간을 보내시길 바란다"고 말했다.