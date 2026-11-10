민주당 "증시 급락, 美 AI충격 때문…국힘, 공포마케팅 멈춰야"

한병도 더불어민주당 원내대표가 코스피 급락 사태와 관련해 "대외 불확실성이 커졌지만 수출과 기업 실적이 뒷받침하는 우리 경제의 펀더멘털(fundamental)은 견고하다"고 자신하며 국민의힘을 겨냥 "정치적 이익 때문에 시장 공포를 부추겨선 안 된다"고 비판했다.

한 원내대표는 10일 오전 국회에서 열린 당 원내대책회의 모두발언에서, 전날 크게 흔들린 증시 상황에 대해 "미국 중간선거 이후 대외 불확실성이 커졌지만, 수출과 기업 실적이 뒷받침하는 우리 경제의 펀더멘탈은 견고하다"고 설명하며 "당정은 시장 상황을 세심히 살피고 필요한 추가조치도 신속히 준비하겠다"고 했다.

한 원내대표는 이어 "지금 가장 경계해야 할 것은 주식시장에 대한 불신을 조장하며 투자자의 불안을 부추기는 행위"라며 "이런 상황에서 국민의힘은 개미들의 눈물을 정쟁의 수단으로 쓰고 있다"고 했다.

한 원내대표는 "국민의힘은 스스로 이번 급락의 원인을 '미국발 AI충격'이라고 인정하면서도, 모든 책임을 정부에 돌리며 국민연금의 주식평가 하락을 확정 손실처럼 말하고 있다"며 "평가액과 확정 손실은 명확히 구분해야 한다", "정치적 이익 때문에 시장의 공포를 부추겨선 안 된다"고 비판했다.

그는 "민주당은 투자자 보호와 주식시장 신뢰 회복에 앞장서겠다"며 "오늘 의원총회에서는 즉시 대응 상황과 3차례에 걸친 상법개정의 효과를 점검하고 주가누르기 방지법을 포함한 추가 입법 논의를 이어갈 것"이라고 예고했다.

그는 "국민의힘도 투자자들의 불안을 키우는 공포마케팅을 거두고 시장 안정과 국민 자산을 지키는 데 함께해 달라", "투자자 불안을 키우는 행위를 즉각 중단하라"고 촉구했다.

한 원내대표는 한편 전날 청와대 앞에서 장외투쟁을 벌이며 '이재명 대통령 탄핵' 구호를 외친 장동혁 국민의힘 대표를 향해서도 "아스팔트를 떠나선 정치를 할 수 없는 건가"라고 날을 세웠다.

한 원내대표는 "(장 대표는) '올공' 봉쇄가 해제된 지 불과 9일 만에 경복궁역으로 집회 무대를 옮겼다. 이제는 청와대 앞에서 거짓선동을 이어간다"며 "이쯤되면 투쟁 목적이 특검법 반대가 아니라 장 대표의 정치생명 연장에 있는 건 아닌지 묻지 않을 수 없다"고 꼬집었다.

한 원내대표는 특히 장 대표가 민주당의 조작기소 특검법 추진을 '탄핵 사유'라고 주장하는 데 대해선 "거듭 말씀드리지만 특검은 공소를 취소할 수도 없고 사건 이첩을 요구할 수도 없다. 기존 재판을 취소할 권한도 없다"며 "장 대표의 분노엔 근거도 실체도 없다"고 반박했다.

그는 전날 국회 법제사법위원회 국민의힘 소속 위원들이 특검 등에 반발해 예산안 심사를 거부한 데 대해서도 "예산안 처리는 국회의 고유 권한이자 책무"라며 "오로지 장외 정치투쟁에 몰두하며 예산심사를 내팽개친 대가는 장 대표도 국민의힘 의원도 아닌 국민이 대신 치르게 된단 점을 명심하라"고 비판했다.