국비로 철길 뚫어 태백 시내권 도시가스 공급…내년 보급률 2배 ↑

태백시가 산업통상자원부 주관 '2026년 도시가스 공급배관 건설지원 사업' 공모에 선정돼 국비 27억 3,900만 원을 확보했다.

태백시는 총 51억 7,300만 원 규모의 도시가스 공급망 확충 사업을 추진하기로 했다.

▲2027년 주요업무계획 보고회. ⓒ태백시

이번 사업 목적은 도시가스 미공급 지역의 공급망 확충과 시민들의 에너지 이용 여건 개선이다.

주요 사업 구간은 상장동 서학로4거리부터 문곡소도동 한솔아파트 일원이다.

총 9,532m의 도시가스 공급배관과 정압기 1개소를 설치해 약 1,080세대에 도시가스 공급 기반을 마련할 예정이다.

이와 함께 태백시는 2027년 도시가스 공급배관 설치 도비 보조사업도 추진할 계획이다.

총 13억 5,300만 원을 투입해 부영아파트 일원, 짐대배기2길, 공무원아파트 주변 등에 공급배관 3,407m와 정압기 1개소를 설치하고 약 612세대의 도시가스 공급 기반을 추가로 확충하기로 했다.

그동안 태백시는 시가지를 관통하는 철도로 인해 시민 다수가 거주하는 시내권까지 도시가스 공급망을 확대하는 데 어려움을 겪어 왔다.

이번 사업을 통해 철길 횡단을 통한 공급망 확충 기반을 마련하면서 황지동 방향 시내권으로 도시가스 공급을 확대하는 데 탄력이 붙을 것으로 기대한다.

태백시는 이들 사업을 계획대로 추진할 경우 2026년 9월 기준 7.9%인 도시가스 보급률이 2027년에는 16.5%까지 상승할 것으로 전망한다.

이는 현재보다 8.6%p 높아진 수치로 약 2.1배에 달하는 수준이며 도시가스 공급 확대에 따라 시민들의 에너지 이용 여건도 개선될 것으로 본다.

태백시 관계자는 "이번 공모사업 선정은 어려운 여건 속에서도 도시가스 공급 확대를 위해 지속적으로 노력해 온 결과"라며 "그동안 도시가스 공급에 어려움을 겪었던 지역까지 공급망을 확대해 시민들의 에너지 이용 부담을 줄이고 안정적인 에너지 공급 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

태백시는 앞으로도 기존 공급배관과의 연계를 강화하고 추가 지원사업을 지속적으로 발굴해 도시가스 미공급 지역을 단계적으로 줄여나갈 방침이다.