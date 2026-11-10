하남시, 어린이영어도서관 개관 준비 본격화…원어민 공무원 4명 채용

경기 하남시가 다음 달 개관 예정인 어린이영어도서관을 대한민국 대표 영어특화 교육공간으로 조성하기 위한 준비에 속도를 내고 있다. 특히 전국 최초로 원어민 교사 4명을 지방공무원으로 직접 채용해 차별화된 영어교육 서비스를 제공할 계획이다.

10일 하남시에 따르면 시는 전날 신규 채용 전문인력 8명을 대상으로 오리엔테이션을 열고 도서관 운영 방향과 주요 시설, 담당 업무 등을 공유했다.

▲이현재 하남시장이 원어민 지방공무원들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ하남시

이번에 채용된 인력은 해외 명문대학 출신을 포함한 전문인재와 영어 능통자로 구성됐다. 이 가운데 원어민 교사 4명을 지방공무원으로 직접 채용한 것은 전국 어린이영어도서관 중 최대 규모다.

이들은 영어 그림책 읽기와 생활영어 체험, 역할극 등 어린이 눈높이에 맞춘 참여형 프로그램을 운영하며 일상 속에서 자연스럽게 영어를 접할 수 있도록 지원한다.

미사강변남로 65에 들어서는 어린이영어도서관은 연면적 3752.7㎡ 규모로 지하 1층부터 지상 4층까지 조성된다. 시는 도서관을 영어만 사용하는 몰입형 공간으로 운영해 어린이들이 영어를 놀이와 문화로 체험할 수 있도록 할 방침이다.

또한 신장·감일·위례도서관을 연계한 권역별 영어캠퍼스 조성도 추진한다. 이를 통해 하남시 전역의 어린이들에게 균등한 영어 독서와 체험 기회를 제공한다는 구상이다.

어린이 교통공원과 향후 건립될 어린이회관을 연계한 ‘하남시 어린이 안전·교육 벨트’ 조성도 추진한다. 어린이영어도서관을 교육과 안전을 함께 지원하는 핵심 거점으로 육성할 계획이다.

이현재 시장은 “하남시 어린이영어도서관의 목표는 대한민국 최고의 영어특화도서관이 되는 것”이라며 “전국 최초 지방공무원 신분의 원어민 운영진과 내실 있는 영어 몰입형 시스템을 구축해 아이들과 시민 모두가 자부심을 느끼는 문화교육 공간으로 만들어 가겠다”고 말했다.