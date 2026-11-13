엔비디아 젠슨 황 사임에 트럼프 “후임 애플 팀 쿡뿐…전설이 전설 대신하는 셈”

젠슨황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사임했다. 중국으로 향하는 AI 칩에 대한 판매 금지 조치를 강화하라는 압박이 거세질 것으로 보이는 가운데, 미국 내에서는 이러한 움직임이 미국 기업에 타격을 주고 중국 경쟁업체에 더 많은 세계 시장 점유율을 내주게 될 것이라는 우려도 나오고 있다.

12일(이하 현지시간) 엔비디아는 젠슨 황이 CEO에서 사임했으며 후임 CEO를 찾는 동안 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡게 될 것이라고 밝혔다고 <로이터>통신이 보도했다. 통신은 "이번 결정으로 엔비디아의 미래가 불투명해졌다"고 진단했다.

젠슨 황 전 CEO는 엔비디아의 공동 창립자이자 3.61%의 지분을 보유한 4대 주주다. 엔비디아 측은 그가 이사회에서도 물러날 예정이라고 전했다.

임시 CEO를 맡게 된 크레스 CFO는 이날 엔비디아 구성원에게 보내는 메시지에서 "이사회와 경영진, 그리고 저는 지금이 매우 힘든 시기라는 점을 잘 알고 있다. 여러분이 보여주신 어려움을 이겨내는 힘과 전문성, 변함없는 헌신에 깊은 감사를 드린다"라며 "앞으로의 여정에 관해 경영진이 더 자세히 말씀드릴 예정이며, 11월 18일 오전 9시(태평양 표준시 기준)에는 전사 회의를 개최할 계획"이라고 밝혔다.

엔비디아 이사회 초대 의장으로 선임된 하비 존스는 임직원들에게 CEO 교체를 알리면서 "젠슨이 엔비디아에 기여한 바는 매우 크다. 엔비디아는 세계에서 가장 중요한 기술 기업 중 하나"라며 "이사회는 이 위대한 기업을 관리하는 주체로서의 책임을 무겁게 받아들이고 있다"라고 밝혔다.

젠슨 황의 사임이 이미 예고됐음에도 시장에서는 이를 민감하게 받아들였다. 사임이 현실화되자 엔비디아 주가는 13% 급락하며 출발했는데 이후 하락세를 일정 부분 회복하며 5% 안팎의 하락폭을 보였다.

미 일간지 <뉴욕타임스>는 시장의 향후 반응이 불확실하다면서 "일부 분석가들은 이번 경영진 변화가 엔비디아의 매우 성공적인 사업 모델을 근본적으로 바꾸는 것은 아니라고 지적하며, 주가가 다시 회복될 수 있을 것으로 내다봤다"라고 전했다.

하지만 신문은 "이번 사태가 다른 반도체 기업들에 경쟁 우위를 제공하여 주가 상승의 동력이 될지, 아니면 그들 역시 매도세에 휘말리게 될지도 불분명하다"라며 "단기적으로는 후자일 가능성이 더 높아 보인다"라고 전망해 반도체 및 AI 관련 종목의 주가 하락이 당분간 이어질 것으로 전망했다.

젠슨 황의 뒤를 이를 최고경영자로 에릭 슈미트 전 구글 CEO 등 유사 업계에 종사했던 기업인들이 거론되는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 사회관계망서비스(SNS)인 '트루스소셜'의 본인 계정에 "훌륭한 성과를 거두어 온 엔비디아의 CEO 젠슨 황이 사임함에 따라, 그의 자리를 대신할 사람은 단 한 명, 바로 애플의 팀 쿡뿐"이라며 "전설이 전설을 대신하는 셈"이라고 메시지를 남겼다.

▲엔비디아 로고 뒤로 떨어지는 주가 그래프가 보인다. ⓒ로이터=연합뉴스

<로이터> 통신은 "젠슨 황의 사임으로 엔비디아는 불확실성에 빠지게 되었다. 그가 엔비디아의 막대한 현금 자산을 클라우드 서비스 제공업체, 공급업체, 업계 주요 연구소들에 재투자하며 구축해 온 AI 생태계가 흔들릴 위험에 처했다"라며 "미국의 반도체 수출 정책에도 상당한 파장을 미칠 수 있다"고 전망했다.

실제 AI 데이터 센터를 포함해 규제를 강화해야 한다는 입장을 가지고 있는 민주당에서는 중국에 칩 판매를 중단해야 한다는 의견이 나오고 있다.

엘리자베스 워런 미 민주당 상원의원은 이날 성명에서 "젠슨 황 CEO가 사임한다고 해서, 그 자신이나 다른 경영진, 혹은 기업 전체가 국가 안보를 위태롭게 한 점이나 법률 위반 가능성에 대한 책임에서 면제되는 것은 아니다"라면서 미국산 반도체의 대중국 판매를 제한하는 새로운 규정을 의회가 시급히 통과시켜야 한다고 강조했다.

이러한 규정이 통과되어 중국에 대한 칩 수출이 어려워질 경우 손해는 미국 기업들이 볼 것이라는 관측도 나온다. 미 일간지 <월스트리트저널>은 10일 "이번주 공화당과 민주당 지도부는 교착 상태에 빠진 국방 예산안에 인공지능(AI) 칩의 수출을 더욱 어렵게 만드는 세 가지 조치를 포함시키기를 희망한다고 밝혔다"고 전했다.

신문은 "검토 중인 조치에는 중국을 포함한 적대국에 대한 AI 칩 수출 제한, 네덜란드와 일본 등 동맹국이 중국에 칩 제조 장비를 수출하지 못하도록 하는 규제 강화, 그리고 수출 전 칩의 위치를 추적하여 확인하는 방안 등이 포함된다"라고 보도했다.

신문은 이를 두고 "업계 관계자들은 이러한 조치들이 수출 계약에 심각한 악영향을 미칠 것이며, 특히 칩 추적을 의무화하는 법제화될 경우 더욱 그럴 것이라고 말한다"라며 "무역 단체들은 이러한 조치가 미국 기업에 타격을 주고 중국 경쟁업체에 더 많은 세계 시장 점유율을 내주게 될 것이라고 주장한다"라고 현장의 분위기를 전했다.

<뉴욕타임스>는 "분석가들 중 일부는 엔비디아 내부에 장기적인 불안정이 지속될 경우 구글과 아마존에 기회가 열릴 수 있다고 지적했다"며 "구글과 아마존은 자체 AI 칩 개발에 막대한 투자를 해왔는데, 이는 특히 엔비디아의 강력하지만 고가인 주력 제품들을 대체할 더 저렴한 대안을 마련하기 위한 것"이었다고 전했다.