한동훈 '조작 징계' 난타전…"지도부 교체", "증거부터 내놔라"

한동훈 국민의힘 의원에 대한 이른바 '조작 징계' 의혹을 둘러싸고 장동혁 대표를 향한 당내 책임론이 확산하고 있다. 친한동훈계는 책임있는 지도부 인사들의 교체를 요구하는 반면 당권파는 의혹을 제기한 윤리위원에게 증거 공개를 요구하며 맞선 가운데, 일각에서는 독립적인 진상조사위원회를 구성해야 한다는 제안도 나왔다.

친한계 국민의힘 박정훈 의원은 13일 MBC 라디오에서 장 대표가 한 의원의 징계에 개입했다는 물증이 나올 경우 징계 사유가 되느냐는 질문에 "당연히 된다. 이건 형사처벌 사항"이라며 "당의 규정을 어기고 일종의 직권을 남용한 것"이라고 주장했다.

박 의원은 "우리 당 규정을 보면 제명하는 징계는 최고위 의결이 필요하다"며 "최고위에서 이것(한동훈 징계)을 찬성한 분들은 일종의 공범들"이라고 비판했다.

박 의원은 장 대표가 자진 사퇴할 가능성이 낮다면서 최고위원 등의 자진사퇴를 지도부 교체 방안으로 제시했다. 그는 "신동욱·김재원 이런 분들이 사퇴하면 된다"며 최고위원 집단 사퇴나 전 당원 투표를 통한 지도부 교체도 가능한 방법이라고 밝혔다.

특히 신 최고위원을 향해서는 "장동혁 대표 체제를 유지시켜 주고 있다"며 "장동혁 대표만큼 책임이 있다고 본다, 신동욱 최고위원이 가장 지금 상황을 풀 수 있는 당사자"라고 주장했다.

같은 당 안상훈 의원도 이날 KBS 라디오에서 한동훈 의원에 대한 당무감사 결과가 "모함으로 가득하다"며 징계의 정당성을 문제 삼았다. 안 의원은 "장동혁 대표가 임명했던 당시 윤리위원, 제명에 관여했던 분이 직접 조작됐다고 양심선언을 한 것"이라며 당 차원의 진상조사를 촉구했다.

안 의원은 한 의원의 복당 문제와 관련해서도 "한동훈 없이는 총선 치르기 힘들다는 데 공감대가 형성돼 있다"며 "한 의원은 국민의힘의 명백한 전략적 자산이다. 이런 사람을 왜 밖에 내몰아서 계속 둬야 하는지"라고 반문했다. 그러면서 장 대표가 기존의 '윤어게인', 부정선거론 등의 노선에서 벗어나 보수 재건에 나서야 한다고 주장했다.

▲국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표, 신동욱 최고위원 등 지도부가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하기 위해 회의실로 향하고 있다. ⓒ연합뉴스

반면 신동욱 최고위원은 이날 BBS 라디오 인터뷰에서 징계 조작 의혹을 제기한 황경성 윤리위원의 주장에 의문을 제기했다.

신 최고위원은 황 윤리위원이 징계 조작 의혹을 폭로한 배경과 관련해 "그 고백을 왜 지금 했을까"라며 황 위원이 당 지도부의 사퇴 압박을 받았다고 주장한 데 대해 "저희가 나가라고 한 적이 없다"고 반박했다. 당무감사위원회 재구성에 맞춰 윤리위원회도 새로 꾸리는 방안을 논의하면서 위원들에게 사퇴 의사를 물었을 뿐이라며, 황 위원이 임기를 채우겠다는 뜻을 밝히자 당에서도 이를 수용했다고 설명했다.

신 최고위원은 황 위원의 증거 공개 요구에 대해서도 "오늘이라도 밝히라. 저도 최고위원 중 한 명이니 다시 판단해 보겠다"면서 "조작됐다고 하는 증거를 내놓지 못하면 코믹한 상황이 될 것"이라고 말했다.

한 의원의 복당 문제에 대해서 신 최고위원은 신중한 입장을 유지했다. 그는 "이준석 대표든 한동훈 의원이든 거쳐 가야 될 과정"이라면서도 "너무 급하게 하는 것은 또 다른 부작용을 불러올 수 있다"고 말했다.

윤상현 "독립 진상조사위 구성해 외부 개입 여부 규명해야"

당내에서는 양측의 공방을 넘어 독립적인 진상조사에 나서야 한다는 목소리도 나왔다.

윤상현 의원은 이날 페이스북에 "윤리위원의 '징계 조작' 폭로, 당은 독립 진상조사위 꾸려야 합니다"라는 제목의 글을 올리고 "징계 결정에 직접 참여했던 현직 윤리위원이 문제를 제기했다는 점에서 당 전체의 신뢰가 걸린 중대한 사안"이라고 지적했다.

윤 의원은 "객관성과 독립성을 갖춘 진상조사위원회를 꾸려야 한다"며 "계파를 초월한 인사와 외부 전문가들이 참여해 징계 결정 과정과 외부 개입 여부 등을 철저히 확인해야 한다"고 주장했다.

이어 "의혹을 제기한 측은 증거를 제출하고, 관련 당사자들에게는 충분한 소명 기회를 보장해야 한다"고 덧붙였다.