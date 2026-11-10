충남도, 발전공기업 통합본사 유치 총력…국회서 공론화

▲박수현 충남지사(뒷줄 가운데)와 도내 여야 국회의원 및 발전공기업 본사 및 주력 발전소가 위치한 시·군 단체장들이 기념촬영을 하고 있다 ⓒ충남도

충남도가 정부의 발전공기업 통합추진에 대응해 통합 본사 유치에 본격 나섰다.

충남도는 10일 국회의원회관에서 도내 여야 국회의원과 지역단체장, 전문가 등이 참석한 가운데 발전공기업 통합 본사 유치를 위한 토론회를 개최했다.

이번 토론회는 충남도와 성일종·어기구·장동혁 의원이 공동 주최했으며 박수현 충남도지사와 엄승용 보령시장, 김기재 당진시장, 윤희신 태안군수 등 70여명이 참석했다.

참석자들은 충남이 국내 최대 전력생산 거점이자 석탄화력발전의 무탄소 전환을 추진하는 지역이라는 점을 내세워 통합 본사 유치 필요성을 강조했다.

발제를 맡은 신동호 충남연구원 박사는 충남이 전력수요 증가에 대응하고 송전 부담을 줄일 수 있는 입지 여건과 발전산업 기반을 갖추고 있다고 설명했다.

특히 탈석탄과 무탄소 에너지전환을 실증할 수 있는 지역이라는 점을 주요 강점으로 제시했다.

신 박사는 ‘대한민국 어디로든 통(通)하는, e-전환 가교 충남’을 비전으로 국가 에너지전환 실증·확산, 재생에너지 및 발전자산 전환, 전력안보·무탄소 전원 확보, 에너지정의·균형전환 등 4대 전략을 제안했다.

박 지사도 충남의 발전산업 기반과 전문인력, 운영경험을 강조하며 통합 본사 유치 의지를 밝혔다.

그는 “전국 1위 전력생산 중심지인 충남은 보령의 중부발전, 태안의 서부발전, 당진의 동서발전 등을 중심으로 우수한 인프라와 전문인력, 운영경험을 축적하고 있다”고 말했다.

도내 보령·당진·태안 간 유치경쟁에 대해서는 지역 간 경쟁이 충남 전체의 유치경쟁력을 높이는 계기가 될 것이라고 평가했다.

박 지사는 “쇼트트랙 결승전에 우리 선수가 여러 명 올라갈수록 금메달 가능성이 높아지는 것과 같다”며 “세 지역의 노력이 충남 전체의 유치논리를 강화하는 페이스메이커 역할을 할 것”이라고 강조했다.

이어 “220만 도민의 뜻을 모아 발전공기업 통합 본사 유치에 사력을 다하겠다”며 “석탄화력 폐쇄에 따른 정의로운 에너지전환이 노동자와 지역사회 모두의 희망이 되도록 하겠다”고 밝혔다.