[속보] 조갑제 "음모론은 세계 거스르는 짓…28년 총선, 장동혁 지휘하면 국힘 참패"

조갑제 조갑제닷컴 대표가 "2028년 총선을 장동혁 그룹이 지휘한다면 국힘당 참패는 피할 수 없을 것이다. 음모론은 세계 대세를 거스르는 짓"이라고 주장했다.

조 대표는 9일 자신의 페이스북에 "부정선거는 없었다는 것이 확정적으로 밝혀졌는데도 장동혁 대표는 불복, 재선거를 주장하는데 이는 오세훈 서울시장이 부정선거로 당선되었다는 자가당착적 취지"라며 이 같이 말했다.

그는 "2026년은 국제적 시야(視野)에서는 부정선거 음모론자들이 맨정신 가진 이들로부터 응징을 당한 해로 기록될 것"이라며 "음모론자들이 지배하는 미국 공화당의 참패. 윤석열 전 대통령은 음모론에 넘어가 선관위를 습격했다가 내란우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받았다. 2020년 4월 총선 참패 후 1년이 지나 선동가로 데뷔한 황교안 전 총리는 내란선동 혐의로 재판을 받고 있다"라고 설명했다.

그는 "'우리가 황교안이다'고 외친 장동혁 대표는 지난 6월 지방선거에서 국힘당 참패라는 성적표를 받았으나 투표용지 부족사태를 부정선거로 왜곡하고 전국 재선거를 선동, 연명(延命)하고 있다"며 "지난 10월 브라질 대선에선, 2022년에 낙선한 뒤 트럼프 수법을 모방, 부정선거로 졌다고 선동, 정부청사를 공격했다가 반역죄로 복역중인 자이르 보우소나루 전 대통령의 아들(그도 음모론자)이 출마, 결선투표에서 룰라 현직 대통령에게 역전패했다. 직후 미국으로 탈출, 트럼프의 보호를 받고 있다"라고 설명했다.

그는 "트럼프의 공화당 지지자는 약60%가 부정선거음모론자들"이라며 "이들의 영향으로 극우성향 후보들이 많이 공천되었다가 이번에 줄줄이 낙선했다. 음모론자들이 좋아하는 후보들은 本選 경쟁력이 없다"라고 주장했다.

그는 그러면서 "트럼프의 참패는 그를 敎主처럼 우상숭배하는 한국의 음모론자들에게도 큰 타격"이라고 덧붙였다.