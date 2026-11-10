인천시, 내년부터 공공시설에 무료 생리대 비치

인천광역시가 내년부터 행정복지센터와 도서관 등 공공시설에 생리대 지급기를 설치하고 시민 누구나 무료로 이용할 수 있는 공공생리대 지원사업을 추진한다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 생리대가 필요한 시민이라면 연령이나 소득에 관계없이 가까운 공공시설에서 부담 없이 이용할 수 있도록 마련됐다. 외출 중 갑작스럽게 생리대가 필요한 상황에서도 편리하게 이용할 수 있도록 시민 생활 편의를 높인다는 취지다.

▲김경선 여성가족국장이 10일 시청 브리핑룸에서 여성가족국 소관 현안과 관련해 기자브리핑을 하고 있다. ⓒ인천광역시

생리대 지급기는 행정복지센터와 도서관, 청소년·체육시설 등 시민 이용이 많은 공공시설을 중심으로 설치한다. 지급기에는 외부 포장재에 '공공생리대'라고 표시된 중형 생리대 1팩(2개입)을 비치할 예정이다.

사업에는 성평등가족부 국비를 포함해 총 28억여 원이 투입되며, 인천시와 군·구가 함께 추진한다. 군·구별 설치 장소를 확정한 뒤 설치가 완료된 시설부터 순차적으로 운영을 시작할 계획이다.

시는 시민들이 지급기 위치를 쉽게 확인할 수 있도록 시와 군·구 누리집에 설치 장소를 안내하고, 해당 시설 입구에도 안내문을 부착할 예정이다.

또한 자동지급기의 실시간 재고 확인 기능 등을 활용해 물품 수급 상황을 관리하고, 시설별 이용 실적과 시민 의견을 반영해 설치 장소와 비치 물량 등을 지속적으로 개선할 방침이다.

김경선 시 여성가족국장은 “생리대는 누구에게나 필요한 생활필수품인 만큼 필요한 순간 가까운 곳에서 부담 없이 이용할 수 있어야 한다”며 “공공생리대가 시민들의 일상 속 기본적인 공공서비스로 자리 잡을 수 있도록 사업 준비와 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.