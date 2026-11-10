부천시, '반려견 순찰대와 함께하는 반려동물 문화교실' 참가자 모집

경기 부천시가 반려견의 행동 특성에 대한 이해를 높이고 성숙한 반려동물 양육문화를 확산하기 위해 오는 15일 부천시청 소통마당에서 ‘반려견 순찰대와 함께하는 반려동물 문화교실’을 개최한다.

10일 부천시에 따르면 이번 교육은 반려견 순찰대원의 활동 역량을 강화하고 시민들의 올바른 반려동물 예절 실천을 유도하기 위해 마련됐다.

▲반려동물 문화교실 모집 안내문 ⓒ부천시

행사 당일 반려동물 행동 전문가 이찬종 소장이 특별강연을 통해 반려견의 행동 특성과 보호자의 역할을 설명하고, 올바른 반려동물 예절과 반려견 순찰대원의 순찰활동 전문성 강화를 위한 교육도 진행한다.

참여 대상은 부천시 반려견 순찰대원과 일반 시민으로, 총 100명을 선착순 모집한다. 참가비는 무료이며, 신청은 부천시 누리집 새소식에서 안내 사항을 확인한 뒤 QR코드 또는 네이버폼을 통해 하면 된다.

김태경 시 도시농업과장은 “이번 문화교실이 반려견의 행동 특성을 이해하고 보호자의 책임과 역할을 되새기는 계기가 되길 바란다”며 “반려인과 비반려인이 서로 배려하며 사람과 동물이 함께 살아가는 성숙한 반려동물 문화를 조성하겠다”고 말했다.