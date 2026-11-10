삼표그룹 ‘제2회 온코런’ 후원…암 생존자 다시 뛰는 삶 응원

건설기초소재 전문기업 삼표그룹(회장 정도원)은 지난 7일 서울 연세대학교 신촌캠퍼스와 안산자락길 일대에서 열린 ‘제2회 온코런(ONCORUN)’을 공식 후원하고 임직원이 함께 참여했다고 10일 밝혔다.

연세대학교 스포츠응용산업학과와 연세암병원이 공동 주최한 ‘온코런’은 암 생존자와 가족, 의료진, 지역주민이 함께 달리고 걷는 참여형 행사다.

ⓒ삼표그룹

연세대 스포츠응용산업학과는 스포츠를 경영·마케팅·행정·산업·기술과 연결해 배우는 학과로, 이론과 실기·현장실습을 함께 다루고 있다.

종양학(Oncology)과 러닝(Run)의 합성어로 운동이 암 예방과 재활, 생존율 향상에 기여한다는 메시지를 널리 알리고자 마련됐다.

삼표그룹은 운동으로 암 생존자의 일상 회복과 암 예방을 돕는다는 취지에 공감해, 온코런의 성공적인 개최를 응원하며 연세대에 후원금 700만원을 전달했다.

행사에는 암 생존자, 지역주민 등 1100여 명이 함께 암 예방과 운동을 주제로 한 특별강연을 듣고 5km 달리기와 3.2km 걷기 코스를 선택해 참여했다.

삼표그룹 임직원과 가족 50명도 달리기와 걷기에 참여해 완주하며 암 생존자들의 건강한 일상 회복을 응원하며 그 의미를 더했다.

삼표그룹 사회공헌 유용재 상무는 “암 생존자와 이들을 응원하는 시민들이 한마음으로 달리는 뜻깊은 자리에 임직원들과 동참할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 임직원이 직접 참여하는 사회공헌 활동으로 지역사회의 건강한 일상을 응원하겠다”고 말했다.