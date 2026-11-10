파라타항공, 인천~선전 신규 취항…중국 네트워크 확장

파라타항공이 자사의 첫번째 중국 노선인 인천~선전 노선에 신규 취항하며 중국 네트워크 확대를 본격화했다.

대한항공, 아시아나항공에 이어 국적 항공사로서는 세 번째로 인천~선전 노선을 운항하며 향후 장거리 노선 확대에 대비한 환승 네트워크 구축에도 속도를 낸다는 전략이다.

ⓒ파라타항공

파라타항공은 9일 인천국제공항에서 인천~선전 노선 신규 취항 기념행사를 열고 첫 운항을 시작했다고 밝혔다.

행사에는 윤철민 대표이사를 비롯한 임직원들이 참석해 신규 취항을 기념하고 첫 항공편에 탑승하는 승객들에게 감사의 뜻을 전했다.

취항 첫날 인천발 항공편은 탑승률 100%를 기록하며 높은 관심을 입증했다.

선전발 귀국편 역시 97%의 높은 탑승률을 기록하며 순조로운 출발을 알렸다.

인천~선전 노선은 월·화·목·금요일 주 4회 정기 운항한다.

인천국제공항에서 오후 11시 10분 출발해 다음 날 현지 시각 오전 2시 선전 바오안국제공항에 도착한다.

귀국편은 선전에서 오전 3시 30분 출발해 인천에 오전 8시 5분 도착하는 일정이다.

이번 노선에는 모두 260석 규모의 A330-200 항공기가 투입되며, 이 중 18석은 비즈니스 클래스로 운영된다.

선전은 정보통신과 인공지능(AI), 전기차 등 첨단산업이 발달한 중국의 대표적인 경제도시로, 글로벌 기업들이 밀집해 상용 수요가 풍부한 지역이다.

파라타항공은 비즈니스 클래스 운영을 통해 기업 관계자와 출장객의 이동 편의를 높이고, 다양한 고객 수요에 대응한다는 계획이다.

관광 수요 확대도 기대된다.

중국의 한국인 대상 무비자 입국 정책으로 여행 접근성이 높아진 가운데, 선전은 첨단기술과 문화, 미식, 쇼핑, 해안 풍경을 함께 경험할 수 있는 새로운 도시 여행지로 주목받고 있다.

파라타항공은 기업 출장객뿐 아니라 자유여행객 등으로 고객층을 확대해 나갈 방침이다.

이번 취항은 향후 장거리 노선 확대를 위한 환승 네트워크 구축 측면에서도 의미가 있다.

파라타항공은 인천국제공항을 거점으로 중국 주요 도시와 미주를 연결하는 환승 수요 확보를 추진하고 있다.

특히 내년 5월 로스앤젤레스(LA) 노선 취항을 목표로 현지 운항 및 영업 체계를 단계적으로 구축하고 있는 만큼, 선전 노선이 향후 중국과 미주를 잇는 네트워크의 주요 축으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

윤철민 파라타항공 대표이사는 10일 “선전은 중국을 대표하는 첨단산업 도시이자 여행지로서의 매력도 높은 도시”라며 “이번 취항을 통해 상용 및 관광 수요를 적극 확보하는 동시에, 인천을 거점으로 중국과 미주를 연결하는 장거리 환승 네트워크도 체계적으로 구축해 나가겠다”고 말했다.

파라타항공은 작년 7월 1호기 도입 이후 1년 만에 기단을 빠르게 5대까지 확대해 현재 A330 3대와 A320 2대 등 모두 5대의 항공기를 운용하고 있다.