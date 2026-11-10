한국남부발전(주) 삼척빛드림본부, ‘소방의 날’ 화재 취약계층에 안전 물품 전달

한국남부발전(주) 삼척빛드림본부(본부장 임경규)는 지난 9일 ‘제64주년 소방의 날’을 맞아 삼척소방서에서 개최된 기념 행사에서 지역 내 화재 취약계층을 위한 안전 물품을 기부했다고 밝혔다.

이번 기부는 소방의 날을 맞이해 화재 위험이 높고, 주거 환경이 열악한 관내 취약계층의 화재 및 안전사고 예방을 위해 마련됐다.

ⓒ한국남부발전(주) 삼척빛드림본부

삼척빛드림본부가 전달한 물품은 주거용 소방시설(콘센트 소화패치, 일산화탄소 감지기)과 심폐소생술 교육용품이며, 소방서를 통해 지역 내 화재 취약계층에 화재예방 캠페인 등을 통해 지급 및 교육을 실시할 예정이다.

김재석 삼척소방서장은 “뜻깊은 소방의 날을 맞아 아낌없는 지원을 보내준 삼척빛드림본부에 진심으로 감사드린다”고 했다.

임경규 삼척빛드림본부장은 “소방의 날을 계기로 전한 작은 정성이 지역사회 화재예방에 도움이 되길 바란다”며 앞으로도 “삼척시의 안전망 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다

한국남부발전 삼척빛드림본부는 삼척시 원덕읍에 있는 2044메가와트급 순환유동층 석탄 발전소로, 강원권 전력 공급 안정화와 석탄·암모니아 혼소 등 무탄소 전원 전환을 추진하고 있다.

발전소 운영과 함께 원덕읍 주민 대상 인공지능 교육과 취약계층 생활안전 지원 등 지역 사회 공헌도 이어가고 있다.