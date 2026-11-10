강원특별자치도와 농협강원본부(본부장 김병용)는 10일 원주 오크밸리리조트 밸리빌리지센터에서 ‘2026년 강원농협 연합판매사업 종합평가회’를 개최했다.

행사에는 강원특별자치도 및 참여 시·군 지자체, 강원농협 연합판매사업 참여농협 임직원, 농업인 등 200여 명이 참석했다.

ⓒ농협강원본부

ⓒ농협강원본부

이번 행사는 농산물 과잉생산과 소비 부진에도 불구하고 연합판매사업 추진에 노력한 사업추진 우수 사무소와 생산자조직, 직원에 대한 표창 수여, 강원농협 연합판매사업 추진 성과 발표, 기후변화에 따른 과채 수급 동향과 전망 발표 등의 시간을 가졌다.

2026년도 연합판매사업 300억원 이상을 달성한 내면농협(조합장 권영대)과 100억원 이상을 달성한 둔내농협(조합장 최순석), 김화농협(조합장 장춘집), 태백농협(조합장 김병두), 임계농협(조합장 손재우), 대관령원예농협(조합장 이준연)이 우수사무소 표창을 수상했다.

인제농협 서화DMZ 원예작목반 외 10개 생산자조직이 우수 출하조직 표창을 수상하는 영예를 안았다.

또한, 참석자들은 농업·농촌 가치에 대한 국민적 공감대를 형성하고, 농업소득 증대와 농촌 활력화를 통해 지속 가능한 농업·농촌을 구현하고자 추진하는 ‘농심천심(農心天心)운동’의 대국민 홍보와 추진 분위기 조성을 위해 결의를 다졌다.

농심천심운동은 농부의 마음을 소중히 여기고 농업·농촌의 가치를 국민과 함께 나누는 범국민 참여 운동이다.

강원농협은 농촌 일손돕기와 국산 농산물 소비 촉진, 농촌 방문·체험, 김장 나눔 등을 통해 지속 가능한 농업·농촌을 만들어 나가고 있다.

강원농협에 따르면 지난 10월 31일 기준 강원특별자치도 생산유통통합조직의 농산물 연합판매사업 실적은 3606억 원이며, 강원연합사업단 자체 실적도 2177억 원을 달성했다.

하절기 강원 농산물 성출하기에 강원특별자치도와 협력해 농협하나로마트, 이마트, 롯데마트에서 강원 우수 농산물 기획판매 행사 개최로 36억원의 강원 농산물을 판매했으며, 올해도 소비지 맞춤형 농산물 마케팅 전략으로 635억원의 직거래 사업실적을 거두었다.

또한, 유통비용을 절감하고 물류 효율을 높이기 위하여 직상장·직배송이 가능한 온라인도매시장을 통해 67억원의 출하 실적을 거두었다.

농식품 비대면 소비 트렌드 변화에 따라 쿠팡, 마켓컬리, SSG, B마트 등 플랫폼을 다양화하고, 온라인 전용 상품 공급을 통해 올해 43억원의 온라인 판매 실적을 거두는 등 변화하는 유통환경에 선제적으로 대응하고 있다.

김병용 본부장은 “경기침체와 소비 위축 등 대내외적인 어려움에도 불구하고 강원특별자치도의 적극적인 지원과 참여농협의 열정과 헌신적인 노력으로 금년 강원농협 연합판매사업이 순항할 수 있었다”면서 “새로운 농업·농촌 국민운동인 ‘농심천심운동’의 대국민 홍보와 추진에 앞장서겠으며, 2027년에도 강원 농산물 판매 확대와 농업인 실익 증진을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.