봉화군 에메랄드레이크CC 조성 추진…1,109억 원 규모

경북 봉화군 물야면 수식리 일원에 추진 중인 에메랄드레이크CC 조성사업이 군계획시설인 체육시설 지정을 기반으로 실시계획 인가를 위한 행정절차를 밟고 있다.

봉화군 사업자료에 따르면 에메랄드레이크CC 조성사업은 골프장과 진입도로, 농어촌도로 등을 포함해 전체 105만9,041㎡ 규모로 추진된다. 사업시행자는 한국컨트리클럽㈜이며, 총사업비는 1,109억1,000만 원으로 계획돼 있다.

▲봉화군 물야면 수식리 일원에 추진 중인 에메랄드레이크CC 조감도. 총사업비 1,109억1,000만 원 규모로, 실시계획 인가를 위한 주민의견 청취와 관계기관 협의가 진행되고 있다.ⓒ 봉화군(문서캡쳐)

골프장 부지는 물야면 수식리 산28-1 일원 96만4,155㎡다. 골프장 조성에 869억5,000만 원, 진입도로에 169억8,000만 원, 농어촌도로에 69억8,000만 원을 투입할 계획이다.

접근성 확보를 위한 도로 정비도 함께 추진된다. 봉화읍 해저리에서 물야면 북지리로 연결되는 길이 2.49㎞·폭 12m의 진입도로와 북지리 일원 길이 0.69㎞·폭 8m의 진입도로가 사업에 포함됐다. 해저리와 북지리를 잇는 길이 2.4㎞·폭 8m의 농어촌도로 정비도 계획하고 있다.

사업 대상지는 이미 군계획시설인 체육시설로 지정돼 있다. 현재는 군계획시설사업 시행자 지정·변경과 실시계획 인가를 위한 주민의견 청취 및 관계부서·기관 협의가 진행되고 있다.

토지 확보도 상당 부분 이뤄졌다. 골프장 부지에 포함된 사유지 92만2,759㎡ 가운데 89만8,127㎡를 매입해 면적 기준 매입률이 약 97.3%에 이른다.

길이 2.49㎞ 진입도로 구간은 사유지 4만5,978㎡ 가운데 3만9,268㎡를 매입했으며, 길이 0.69㎞ 진입도로 구간은 사유지 5,810㎡의 매입을 마쳤다. 농어촌도로 구간의 사유지는 계약을 진행 중이다.

향후 산지·농지전용, 환경·재해영향 검토, 용수 공급과 오수 처리, 교통안전시설 설치 등에 대한 관계기관 협의를 거쳐야 한다. 골프장 사유지 대부분을 확보한 만큼, 앞으로는 실시계획 인가 등 후속 행정절차가 사업 추진의 주요 관건이 될 전망이다.

사업자료상 실시계획 인가 예정일은 2027년 12월 31일이며, 사업 완료 목표는 2029년 12월 31일이다. 구체적인 착공과 준공 일정은 인허가 및 관계기관 협의 진행 상황에 따라 정해질 전망이다.

봉화군의 오랜 숙원인 골프장 조성사업이 구체적인 인허가 절차로 이어지는 데에는 관계 공무원들의 적극행정과 사업자의 추진 의지가 맞물렸다는 평가다. 골프장이 들어서면 청정 봉화의 이미지에 레저산업이 더해져 봉화 관광의 새로운 지평이 열릴 것으로 기대를 모으고 있다.