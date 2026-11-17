16일(이하 현지시간) 아시아 순방길에 오른 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석을 만날 예정인 가운데 엔비디아 전 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 중국 간첩 연루 혐의가 미·중관계에 그림자를 드리우고 있다. 대중 반도체 수출 규제 관련 행정부 내 분열이 표면화한 가운데 트럼프 대통령도 갈피를 잡지 못하고 있는 모양새다. 시진핑 중국 국가주석도 간첩 혐의가 파문을 일으키며 미·중 관계 안정적 관리 이미지가 훼손된 데다 미국 내 대중 강경파가 힘을 얻고 있어 실질적 부담이 커졌다.

정상 회동을 앞두고 트럼프 대통령은 이 주제를 두루뭉술하게 뭉개려 하는 분위기다. 그는 16일 순방 출발 전 백악관에서 취재진에 황의 내연녀로 알려진 앨리스 황이 "간첩인진 모르겠다"며 "중국에서 아름다운 여성이 이 나라로 오면 간첩이란 말을 듣는다"고 말했다. 그는 중국에 가기 직전 "중국을 모욕"하는 행동을 원치 않는다고 했다.

트럼프 대통령은 마코 루비오 국무장관이 앨리스 황이 간첩일 수 있다는 정보를 전달했을 때 그걸 믿었냐는 질문을 받고 "난 그걸 들은 바 없다"고 부인했다. 지난주 <뉴욕타임스>(NYT)는 지난 5월 루비오 장관이 해당 정보를 전달했음에도 트럼프 대통령이 젠슨 황을 전용기(에어포스원)에 태워 함께 중국으로 갔다고 보도한 바 있다. 이는 대중 관계를 넘어 트럼프 대통령에 대한 민주당의 국가안보 관련 조사에서도 중요한 쟁점이 될 전망이다.

엔비디아를 둘러싼 행정부 내부 갈등은 이미 발화점을 넘어선 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 16일 취재진에 스콧 베선트 미 재무장관과 하워드 러트닉 미 상무장관이 중국이 해외 데이터센터를 통해 첨단 인공지능(AI) 반도체에 접근할 수 있게 한 법적 허점 단속 정도를 두고 의견 차이를 보였다는 인정하며 "한 명은 중국과 우호적 관계를 유지하고 싶어 하고 다른 쪽은 정면충돌을 원한다"고 말했다. 이어 "둘 다 받아들일 만 하지만 관점이 다르다"고 덧붙였다.

<뉴욕타임스>는 중국 정책을 둘러싼 트럼프 행정부 내 갈등이 단순히 두 장관의 다툼에 머물지 않는다고 이 논의에 직접적 지식이 있는 전현직 당국자 6명 이상을 인용해 전했다. 한 쪽엔 반도체 수출 규정을 제정하고 집행하는 부서를 이끌며 데이터센터 규제 완화를 주장해 온 러트닉 장관이 있고 다른 쪽엔 베선트 장관, 루비오 장관, 제이미슨 그리어 미 무역대표부 대표, 대다수의 국가안보회의 구성원들이 있다. 이들은 몇 달간 중국의 인공지능 반도체 접근을 광범위하게 제한할 것을 압박해 왔다.

보좌관들에 따르면 트럼프 대통령은 사적으로 날마다 두 진영 사이를 오가며 갈팡질팡 해왔다고 한다.

16일 미 상무부 산하 산업안보국(BIS)이 엔비디아를 비롯해 첨단 인공지능 반도체에 대한 중국의 원격 접속을 제한하는 조치를 발표하며 트럼프 대통령은 표면적으론 재무부의 손을 드는 듯 했다. 상무부는 보도자료에서 이 조치가 재무부와 국가안전보장회의(NSC) 지시에 따라 취해진 거라고 이례적으로 밝히며 부처 간 갈등을 숨기지 않았다. <뉴욕타임스>는 러트닉 장관 측근들을 인용해 해당 문구가 이 조치의 책임 소재를 명확히 하기 위해 삽입됐으며, 러트닉은 대통령과 그 주변에 이러한 조치가 중국과 또 다른 무역 전쟁을 촉발할 수 있다고 거듭 경고해 왔다고 전했다.

데이터센터 규제는 행정부에서 몇 개월째 교착 상태였으며 고위 당국자 2명에 따르면 트럼프 대통령이 지난 8월 이를 승인했음에도 상무부는 이를 발표하지 않았다고 한다.

그러나 트럼프 대통령은 16일 취재진에 앨리스 황이 임원으로 있었던 싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드 제재가 지연된 데 대한 질문에 러트닉 장관이 "매우 훌륭하게 일하고 있다"며 "만일 지연시키지 않았다면 중국과 충돌할 수 있었다"고 그를 감싸며 "우린 중국과 매우 좋은 관계를 유지 중"이라고 강조했다.

<뉴욕타임스>는 이러한 발언이 대중 강경파 사이에서 트럼프 대통령이 조치를 번복하거나 시 주석과의 회담에서 협상패로 내놓을 우려를 불러일으키고 있다고 설명했다.

트럼프 1기 행정부 국가안보보좌관을 지냈던 HR 맥매스터는 "트럼프 대통령은 다른 누구도 성사시킬 수 없는 협상을 자신은 할 수 있다는 믿음 때문에 종종 발목이 잡히는 것 같다"며 "그 결과 중국의 경제 공세 정책에 맞서 일관된 정책을 펼치기보다 종종 우유부단한 태도를 보이며 자신의 입지를 약화시킨다"고 평가했다.

시진핑 '미중 관계 안정관리' 이미지 훼손·대중 강경파 부상에 실질적 부담

젠슨 황의 중 간첩 연루 의혹은 안정적 미·중 관계를 구축했다는 메시지를 훼손해 트럼프 대통령과의 회담을 앞두고 시 주석에게도 악재라는 평가다. <월스트리트저널>(WSJ)은 이러한 의혹이 3자 정상회담을 통해 중국이 미국 및 러시아와 나란히 서는 이미지를 위한 공들인 연출에도 먹구름을 드리울 거라고 덧붙였다.

신문은 엔비디아 문제가 트럼프의 중국 전략을 크게 바꿀 걸로 보진 않지만 의회 내 대중 강경파 입지를 키우고 있다고 짚었다. 양당 의원들은 이번 사건을 계기로 반도체 수출에 대한 더욱 엄격한 규제를 요구 중이다. 중국 포함 적대국에 대한 인공지능 반도체 수출 제한, 우방국이 중국에 반도체 제조 장비를 수출하지 못하도록 통제 강화, 수출 전 반도체 추적 경로 강화 등이 검토되고 있다. 신문은 이러한 안이 향후 몇 달 내 새 무역 긴장고조 국면을 야기할 가능성이 있다고 짚었다.

중국이 3자 회담에서 우크라이나 문제를 다루는 것을 꺼린다는 보도가 나오지만, 16일 트럼프 대통령이 미·중·러 회담에서 우크라이나 문제를 논의할 거라고 밝히며 시 주석의 입장이 더욱 난처해졌다고 신문은 짚었다. 우크라이나 없이 미·중·러가 우크라전 문제를 다룬다면, 미국의 친우크라이나 의원들이 중국의 의도에 대한 의구심을 갖게 될 수 있다는 것이다. 중국의 주요 수출시장 중 하나인 유럽과의 관계가 어색해질 수 있는 점은 물론이다.

미 비영리단체 미중관계전국위원회 위원장인 새라 베런은 "중국은 이미 트럼프 이후를 생각 중"이라며 "이번 회의 주최가 의회와 민주당의 반발을 불러온다면 장기적으로 더 큰 난관이 될 것"이라고 짚었다.

미·중·러 회담이 1945년 2월 연합국 수뇌가 모여 2차 세계대전 뒤 전후 처리를 협의한 '얄타회담'과 닮은 꼴이라는 우려가 나오지만, 세 정상이 우크라전 등 논쟁적 주제를 피하고 상징적 의미에 만족할 거라는 예측이 우세하다.

<파이낸셜타임스>(FT) 외교 담당 수석 논평가 기드온 라흐만은 짧은 회의 시간 및 형식적 구조로 인해 "실질적 새 협상이 도출될 가능성은 낮다"며 세 정상이 각기 다른 이유로 "단체 사진 촬영이라는 상징적 의미" 정도에 만족할 수 있다고 전망했다.

그는 러시아가 강대국 지위를 잃고 있다는 두려움에 사로잡힌 블라디미르 푸틴 러 대통령엔 미·중 양강과 어깨를 나란히 한 사진이 상징적 승리가 될 것이며 시 주석의 경우 미·러 사이 "자애로운 주최자"로 비춰지는 게 국내 통치 정당성에도 힘을 실을 거라고 설명했다. 선거 대패 뒤 국제 무대에서 위상 재확립이 절실한 트럼프 대통령에게도 3자 회담은 체면치레 기회가 될 수 있다.

라흐만은 얄타회담에서 만난 미국·영국·소련 정상이 전쟁 승리를 앞두고 실질적 힘을 갖고 있었던 반면, 현재 트럼프 대통령은 이란을 이기지 못하고 있고 푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁에서 결정적 승리를 거두지 못하고 있으며 시 주석 또한 대만을 제압하지 못하고 있다며 "우린 세 강대국(big three)이 나머지 세계를 좌우하는 시대에 살고 있지 않다"고 덧붙였다.