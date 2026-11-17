젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 사임으로 인공지능(AI) 관련 시장 우려가 커지는 가운데, 글로벌 주요 금융 기관과 기술 관련 기업에서 잇따라 AI 거품 붕괴 경고가 나왔다.

17일 <프랑스24>에 따르면 로빈 리 바이두 CEO는 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의가 열리는 중국 선전에서 가진 패널 토론에서 AI 거품을 경고했다.

그는 현재 AI 투자와 관련한 정세가 "긴급한 상황"이라며 "AI 기술이 (막대한 투자에도 불구하고 아직) 실제 활용 사례로 확대되는 데는 기대에 미치지 못했다"고 지적했다.

그는 이어 "기업들이 AI를 도입한 후 매출이나 이익 증가를 경험했다고 말할 수 있느냐? 대부분 사람에게 대답은 '아니오'"라며 "우리가 이 문제를 해결하지 못한다면 AI가 거품이라는 우려가 현실이 될 수 있다"고 경고했다.

바이두는 '중국판 구글'이다. 생성형 AI 기반 대규모 언어모델(LLM) 등의 기술을 서비스하고 있다. 다름 아닌 AI 기업 CEO 입에서 직접 'AI 거품' 우려가 제기된 셈이다.

금융권에서도 앞다퉈 AI 거품 우려가 제기되고 있다.

16일(현지시간) 게리 겐슬러 전 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장은 CNN과 인터뷰에서 "AI 거품이 터지면서 2028년 11월 미국 대선 이전에 경기 침체가 발생할 것"이라고 주장했다.

겐슬러 전 위원장은 연간 AI 관련 투자액이 8000억 달러에 육박한다며 이는 과잉이라고 지적했다. 그는 "빅테크 기업들은 올해 불과 3년 전보다 5배나 많은 돈을 지출하고 있다"며 "막대한 신기술 투자는 결국 위축을 불러온다는 사실을 역사는 보여준다"고 강조했다.

그는 또 이번 AI 거품 붕괴는 2000년대 초 닷컴 버블 붕괴와 비슷한 양상을 보일 것이라고도 했다. 다만 이번 거품이 붕괴하더라도 2008년 글로벌 금융위기 당시보다는 피해 규모가 작을 것이라고 밝혔다.

겐슬러 전 위원장은 2021년부터 2025년까지 SEC 위원장을 지냈다.

앞서 지난 12일에는 미셸 보우먼 미국 연방준비제도(Fed) 부의장도 "AI에 관한 값비싼 인프라 투자로 인해 생산성 향상이 광범위하게 나타나기 전에 비용부터 증가하고 있다"고 지적했다.

국제통화기금(IMF)에서도 일찌감치 경고가 나왔다.

크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재는 지난 10월 <AFP> 통신과 인터뷰에서 "투자자들이 AI 투자 수익에 대한 신뢰를 잃고 (AI 관련주의) 시장 가치가 폭락한다면 세계적인 금융 위험으로 이어질 수 있다"고 경고했다.

게오르기에바 총재에 따르면 AI 기업 간 순환금융 규모는 1조 달러를 웃돈다. 이 가운데 3분의 2 수준이 부채로 조달됐다.