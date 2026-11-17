더불어민주당이 신천지 의혹과 친청(親정청래)계 최민희 최고위원 징계 문제를 둘러싸고 내분을 이어가고 있다. 친명(親이재명)계 초선 의원들은 최 최고위원에 대한 윤리심판원의 '엄중 징계'를 촉구하며 연서명을 돌렸고, 친청계에선 당원들이 청구한 '김민석 대표 징계청원'을 들어 "공정하게 처리하라"고 역으로 압박했다.

17일 민주당 초선 국회의원 모임 '더민초' 소속 55명 의원들은 최 최고위원에 대한 당 윤리심판원의 '엄중한 징계'를 촉구하며 "대통령의 과거 정치적 입장에 관한 발언, 언론인과 동료 정치인을 향한 언행, 그리고 그 과정에서 불거진 당내 갈등은 사실관계와 책임 소재를 명확히 규명해야 할 문제"라고 했다. 최 최고위원의 '이재명 대통령이 윤석열 탄핵 반대' 등 발언 논란을 두고 친명계의 압박이 거세진 모양새다.

이들 초선의원은 "당의 최고위원은 누구보다 높은 윤리적 기준과 정치적 책임을 요구받는 자리"라며 "당의 지도부라는 지위가 책임을 면제하는 이유가 될 수 없다. 오히려 지도부일수록 더 엄격한 기준을 적용받아야 한다"고 지적했다. 이어 이들은 최 최고위원을 향해 "스스로 당과 국민을 위한 정치적 거취를 진지하게 판단할 것을 촉구한다"고 압박했다. 이들은 "당의 징계 절차와 별개로 최고위원직 사퇴 등을 포함한 모든 책임 있는 선택을 스스로 검토해야 한다"며 "정치적 책임은 징계 여부만으로 모두 설명될 수 없기 때문"이라고 했다.

해당 성명에 연명을 올린 서미화 최고위원은 이날 국회에서 별도의 기자회견을 열고 '엄중 징계'를 재차 촉구하기도 했다. 서 최고위원은 "대통령께서 선거를 위해 내란 세력과 타협하려 했다는 허위사실 유포는 대통령에 대한 명예훼손이자 국민주권정부의 정통성을 뒤흔들며 빛의 혁명마저 폄훼하는 악의적인 가짜뉴스"라고 맹비난했다.

서 최고위원은 "최 최고위원의 녹취 논란에 대해서는 모든 해당 행위성 발언에 대한 철저한 사실 규명과 그에 상응하는 엄중한 책임이 뒤따라야만 한다"며 "단순한 기억착오와 헷갈렸다는 핑계로 쉽게 넘어갈 수 있는 사안이 아니다"라고 비판했다. 그는 최민희·이성윤·한민수 최고위원이 김민석 대표의 '감찰 지시'에 집단으로 반발한 데 대해서도 "최고위마저 불참하며 당의 기강을 흔드는 집단행동", "해당 행위를 운운하며 김민석 당대표가 감찰 대상이라는 행태는 도대체 누굴 위한 항명인가"라고 지적했다.

그는 그러면서 윤리심판원에 "시간을 끌수록 우리 민주당과 국민주권정부의 부담만 커질 뿐"이라며 "최 최고위원에 대한 윤리심판원의 신속하고 엄중한 판단을 강력히 촉구한다"고 했다. 그는 최 최고위원 본인에게도 "정치적 책임을 다함으로써 모든 논란에 스스로 결자해지할 것을 권유드린다"고 했다.

친명계에선 작금의 '내홍' 사태에 대한 친청계 측 책임론도 주장했다. 박성준 당 수석대변인은 이날 한국방송(KBS) 라디오 인터뷰에서 최 최고위원 감찰에 대한 친청계 측 반발을 두고 "이 부분을 무슨 계파 갈등이라든가 이런 쪽에서 접근할 게 아니다"라며 "이 문제를 또 다른 문제로 자꾸 전이시키고 전이시키고 하다 보면 더 갈등만 증폭되는 문제 아니겠나"라고 꼬집었다.

▲더불어민주당 김민석 대표(앞줄)와 정청래 의원(뒷줄)이 17일 국회에서 열린 의원총회에서 한병도 원내대표의 발언을 들으며 미소 짓고 있다. ⓒ연합뉴스

반면 친청계는 이날도 '김 대표 징계청원' 등을 역으로 언급하며 강하게 반발했다. 한민수 최고위원은 이날 SBS 라디오 인터뷰에서 "이미 윤리심판원에는 우리 당원들이 이른바 반명, 분열주의, 신천지 3자 비밀연합이라는 김민석 대표의 주장에 대해 (그것이 허위주장이라는) 징계청원을 냈다"고 날을 세웠다.

한 최고위원은 "(김 대표가 그 주장으로) 우리 당원들에게 상처를 줬고, 당을 분열시켰다며 징계청원을 11월 11일에 내놨더라"라며 "그렇다면 윤리심판원이 (두 사안을) 공평하게, 공정하게 처리를 해야 한다고 본다"고 주장했다.

그는 "(두 사안에 대해) 누구는 누구이니까 아예 논의도 안 하고, 어떤 거는 지금 여론이 초선의원들이 성명도 낸다고 하니까 심하게 빨리한다? 저는 윤리심판원이 그렇게 판단하지는 않을 거라 생각한다"고 압박했다. "선입선출 얘기 많이 하잖나"라고도 했다. 심판원이 최 최고위원 사건보다 빨리 청원된 김 대표 사건을 더 빠르게 처리해야 한다는 주장이다.

한 최고위원은 이날 더민초 의원들의 공동성명에 대해서도 "그전에 여러 가지 논란 가지고 윤리심판원에서 징계를 (많은 이들이) 받았는데, 그럴 때 초선의원들이 입장 낸 적이 한번도 없다"며 "본인들이 형평성을 따진다면 (김 대표 징계에 대해서도) 거기에 대한 입장도 내야 되는 거 아니겠나"라고 꼬집었다.

그는 "윤리심판원은 독립적 기구"라며 "그런데 당내에 있는 초선이 됐든 중진이 됐든 의원님들이 단체로 연서명까지 해서 입장을 낸다면 그게 타당한 거냐"라고 지적하기도 했다. 그는 그러면서 "최 최고위원도 김 대표도 공평하게 윤리심판원 결정이 어떻게 처리되는지 좀 지켜봤으면 좋겠다"고 했다.

한 최고위원은 친명계가 친청계 측에 '내홍 책임론'을 제기하는 데 대해서도 "지금까지 신천지의 신 자도 제가 제 입으로 먼저 꺼낸 적이 없다"며 "전당대회의 그 긴 과정부터 지금까지 여전히 당대표가 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합'을 풀지 않아서, 제대로 해결을 안 해서, 책임지지 않아서 지금도 공격받고 있다"고 역공세를 폈다.

그는 "지금까지 과정들을 보면 당대표나 당대표 측에서 문제제기하고, 조사시키고, 언론에 리크(leak)돼 나오고, 당대표가 직접 당 공식유튜브 가서 '이런 게 있다'고 말씀하셨다"며 "(당 내홍에 대해) 저한테 뭐라고 하시는 분들도 그러면 입장을 한 번 바꿔 보라"라고 호소했다.

앞서 정청래 전 대표는 김 대표의 취임 100일째인 오는 24일에 '어떤 깃발을 들지 결정하겠다'고 밝힌 상태다. 당에선 친명계를 중심으로 정 전 대표와 김 대표의 만남을 통한 극적 봉합을 촉구하고 있지만 정 전 대표는 거부 일색으로 반응하고 있다.

정 전 대표는 이날도 본인 페이스북에 친명 송영길 의원이 "김 대표와 정 전 대표가 만나서 뭔가 큰 대타협을 해야 되는 게 아닌가"(이날 MBC 라디오 인터뷰)라고 주장한 데 대해 "송영길이 나서면 될 일도 안 된다. 본인이 한 짓을 뒤돌아 보라"라며 "자격미달자는 나서지 말라"고 날을 세웠다.