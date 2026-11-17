국민의힘 장동혁 대표가 무소속 한동훈 의원 등을 겨냥한 당내 징계 절차에 관여했다는 의혹을 제기한 황경성 당 윤리위원이, 친한동훈계 배현진 의원의 징계 역시 조작됐다며 17일 관련 증거를 제시했다. 황 윤리위원은 한 의원 등의 징계 결정 과정에서 독립기구여야 할 윤리위가 그동안 장 대표의 영향력 아래 있었다는 점을 입증하겠다며, 추후 자료를 하나씩 공개하겠다고 예고했다.

황 위원은 이날 보도자료를 내 윤민우 윤리위원장은 "하명 징계"를 했다며, "징계 대상자 선정, 징계 수위 결정, 결정문 작성, 보도자료 등이 외부 의견에 따라 미리 정해지고 윤리위원장이 이를 받아 윤리위에서 그대로 이행했다. (이는) 조작 징계"라고 주장했다.

특정 인물에 대해 장 대표가 생각하는 징계 구상을 장 대표의 측근인 최모 교수가 윤 위원장에게 직접 전달했고, 그동안 이 같은 절차를 통해 징계가 최종 결정됐다는 게 황 위원의 주장이다. 이날 황 위원이 준비한 자료는 최 교수가 동의해 언론에 배포했다. 최 교수는 황 위원을 윤리위에 추천한 인사이기도 하다.

이들은 "이익집단으로 변질된 국민의힘 지도자들이 정치적으로 위기를 자초한 사건의 상당 부분은 배신의 정치로부터 기인한다"며 관련 자료를 함께 공개하는 것 역시 "같은 이유" 때문이라고 전제했다.

그러면서 법원에 '당원권 1년 정지' 징계 무효 확인 소송을 낸 배 의원에 대한 1심 선고가 오는 19일로 다가온 만큼, 배 의원의 징계가 조작된 정황을 우선으로 이날 공개했다. 윤리위가 배 의원에 대한 당원권 1년 정지 징계를 내린 날(지난 2월 13일)을 포함해 윤 위원장과 최 교수가 나눈 텔레그램 메시지, 윤리위 결정문 등 자료 등이 포함됐다.

공개된 텔레그램 메시지를 보면, 지난 2월 11일 오전 최 교수는 윤 위원장에게 "배현진 1년"이라는 메시지를 보냈고 윤 위원장은 이에 "네"라고 답신했다. 당시 6월 지방선거를 앞둔 시점에서 서울시당위원장이던 배 의원에게 당원권 정지 1년은 상당한 중징계에 속한다. 해당 시점 전후에도 두 사람은 지속적으로 소통했고 배 의원 징계 결정문 등 수정 작업도 함께했다. 주로 최 교수가 요구사항을 말하면 윤 위원장이 수용하는 흐름이었다.

최 교수는 "대표님과 상의했다", "장 대표님도 불안불안해서 제가 위원장님 괴롭힌다" 등 메시지를 윤 위원장에게 전송했다. 윤리위원들의 잇단 사퇴로 윤리위가 정족수 미달 상황에 부닥쳤을 때 "금요일에 변호사 두 분 더 보충된다"는 소식도 전했다. 최 교수는 "이번에 대표님도 좀 지원하고 한떨거지(친한계 지칭 추정)들 버릇도 고치고"라고도 말했다.

윤 위원장은 "일체 대외 접촉 커뮤니케이션 없으니 안심하셔도 된다", "믿고 가겠다" 등 말을 최 교수에게 남겼다.

이와 관련해 황 위원은 "배 의원 징계 의결은 그 절차와 결정 과정, 징계 수위, 결정문 작성, 보도자료 등이 외부에 의해 하명으로 전달돼 조작된 징계 결정이다. 취소돼야 마땅하다"고 밝혔다. 또 "장 대표가 조기에 이 사건을 정치적 결단을 통해 잘 해결하기 바란다"며 압박을 더했다.

배현진 "답정너 징계"…즉답 피한 장동혁

배 의원은 국회에서 기자회견을 열고 "양정이 이미 정해진 답정너 징계였다"며 "장 대표는 지금이라도 당의 민주적 절차성과 권위를 심각하게 훼손시킨 이번 일의 전모를 당원과 국민에게 낱낱이 밝혀 사죄하고, 응분의 책임을 져야 할 것"이라고 촉구했다.

친한계 의원들도 장 대표 책임론을 부각했다. 정성국 의원은 채널A 유튜브 방송에 나와 "장 대표 의사가 윤리위에 반영된 정황이 나온다면 분명한 정치적 책임을 져야 한다"고 말했다. 중진 윤상현 의원은 YTN 라디오에서 "징계가 아니라 숙청이다. 짜여진 각본대로 했다는 건 있을 수 없다"며 "최고위가 제대로 서야 당이 바로 선다. 독립적인 진상조사위의 규명이 필수적"이라고 강조했다.

반면 장 대표는 국회에서 기자들과 만나 관련 질문을 받고 "제가 그 내용을 볼 필요도 없지만, 볼 시간도 없었다"는 반응만 보였다. 의혹을 반박하는 별도의 입장문도 내지 않았다.

박충권 당 수석대변인은 기자들에게 "조작 징계라는 프레임을 사용해 국민의힘 지도부를 흔들고 있는 건데, 이런 엄중한 시국에 과연 그런 행위가 적절한가"라며 "아직 현 단계에서는 드러난 게 없다"고 일축했다.