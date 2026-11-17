코스피 5000선이 결국 무너졌다. 약 9개월 반 만이다.

17일 코스피 지수는 전장보다 132.02(-2.59%) 하락한 4968.48로 장을 마쳤다.

이날 코스피는 전 거래일보다 92.41(-1.81%) 내린 5008.09로 개장했다. 이어 곧바로 5000선 아래로 밀려났다.

장중 5000선을 오르내리며 등락을 이어간 코스피는 장 후반 낙폭을 확대하면서 장중 한 때 4957.00까지 밀리기도 했다.

종가 기준으로 코스피가 5000선 아래를 기록한 것은 올 2월 2일(4949.67) 이후 이번이 처음이다.

이번 하락으로 코스피는 최근 1개월 간 수익률 -13.86%, 3개월 수익률 -27.68%를 기록했다. 다만 연초 급등세 덕분에 1년 수익률은 21.50%를 기록 중이다.

이날 장 하락을 이끈 건 외국인이었다. 외국인은 이날 1조4000억 원이 넘는 순매도세를 보였다. 기관이 5000억 원, 개인이 4000억 원 순매수에 나섰다.

코스피지수와 연동한 ETF들도 일제히 마이너스 수익률을 보였다. KODEX 코스피는 -2.89%, TIGER 코스피는 -3.16%, RISE 코스피는 -2.44%의 수익률을 각각 기록했다.

시총 1위 삼성전자가 전장 대비 6500원(-3.30%) 하락해 19만300원에 거래를 마감했다. SK하이닉스는 2만2000원(-1.96%) 내린 109만8000원으로 거래를 마쳤다.

간밤 뉴욕 증시에서 AI 관련주 매도세가 이어진 영향을 받아 반도체 수출 영향이 큰 한국 증시도 하락 압력을 받은 것으로 풀이된다. 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사임 관련 사건 여파가 이어지는 가운데, AI를 전략자산으로 보는 미국의 대중국 AI 반도체 수출 통제 강화 소식 등이 불확실성을 키운 것으로 보인다.

코스닥도 하락했다. 이날 코스닥 지수는 전 거래일 대비 15.59(-2.34%) 하락한 650.06으로 장을 마감했다.

당장 시장에 큰 영향을 줄 소식으로는 한국 시간으로 오는 18일 새벽 발표될 엔비디아 실적이 꼽힌다. 엔비디아를 둘러싼 불확실성이 큰 가운데 이번 실적이 어떻게 나오느냐에 따라 투자심리가 살아나거나, 혹은 공포가 더 확산할 가능성이 있다.