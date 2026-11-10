춘천 용산정수장 내년 2월 완성…농촌까지 깨끗한 수돗물 확 뚫린다

춘천시가 2027년에도 안정적인 수돗물 공급과 쾌적한 생활환경 조성을 위해 상하수도 기반시설 확충과 노후시설 정비에 속도를 낸다.

춘천시는 내년도 상하수도 분야 주요사업 추진을 위해 국비 239억 원과 도비 65억 원 등 총 304억 원을 확보했다고 밝혔다.

▲2027년 주요업무계획 보고회. ⓒ춘천시

춘천시는 이를 바탕으로 노후 상수도 시설 개선, 급수 취약지역 해소, 공공하수처리시설 현대화, 농촌지역 하수도 보급 확대 등을 추진할 계획이다.

상수도 분야에서는 안정적인 수돗물 공급체계 구축과 급수 취약지역 해소에 집중한다.

총사업비 849억 원을 투입하는 용산정수장 현대화사업은 내년 2월 공사를 마무리하고 시운전에 들어갈 예정이다.

하루 3만 톤 규모의 정수장 신설, 도·송수관로 7.1㎞ 매설 등을 통해 안정적인 수돗물 생산 기반을 마련한다.

노후 상수관망 정비도 이어간다.

소양동과 약사명동 일원 18.2㎞, 효자동과 후평동 일원 18.5㎞의 노후 상수관망을 단계적으로 정비해 누수와 녹물 발생을 줄이고 수돗물 공급 효율을 높이기로 했다.

농촌지역 급수시설 확충에도 나선다.

사북면 지촌리 일원과 남산면 산수리, 남면 한덕리, 동산면 조양리 등 상수도 미공급 지역의 급수시설 확충사업을 지속 추진한다.

특히 사북면 오탄리와 고성리 일원에는 총사업비 136억 원을 투입해 상수관로 40㎞를 설치하는 신규사업에 착수한다.

하수도 분야에서는 공공하수처리시설 현대화와 하수관로 정비를 통해 수질과 생활환경 개선을 도모한다.

근화동에서 칠전동으로 옮기는 춘천 공공하수처리시설 이전·현대화사업을 지속 추진하고 하루 1만 6,000톤 규모의 처리수를 재이용할 수 있는 시설과 공급관로 9.2㎞를 정비해 수자원 효율 이용 기반을 마련할 방침이다.

농촌지역 하수도 보급 확대를 위한 신규사업도 추진한다.

서면 월송리·사북면 송암리·신동면 증리 일원에 총 11.7㎞의 하수관로를 정비하고 배수설비 283개소를 설치한다.

이와 함께 사북면 지암리·남산면 다릿골·동산면 원창리 일원의 농어촌마을 하수도 건설사업을 이어가 농촌지역 생활하수 처리 여건을 개선하기로 했다.

도심지역에서는 의암분구, 장학간선, 강촌분구 등 주요 하수관로 정비사업을 추진해 노후시설을 개선하고 안정적인 하수처리 기반을 구축하기로 했다.

춘천시 관계자는 "상하수도 시설은 시민의 일상과 직결되는 필수 기반시설"이라며 "노후시설을 체계적으로 정비하고 급수·하수처리 기반을 지속 확충해 시민 누구나 안심하고 깨끗한 물을 이용할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.