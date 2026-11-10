“관행 털고 일할 맛 나는 조직 만든다” 원주시 시정혁신추진단 출범

원주시가 10일 시청 다목적홀에서 '제1기 원주시 시정혁신추진단' 발대식을 열고 직원이 직접 참여하는 조직혁신 활동에 본격적으로 나섰다.

시정혁신추진단은 기존의 관행적인 업무 방식을 개선하고 직원 간 소통과 상호 존중을 바탕으로 일하기 좋은 조직문화를 조성하기 위해 마련했다.

▲제1기 원주시 시정혁신추진단 발대식. ⓒ원주시

현장에서 근무하는 직원들이 직접 혁신과제를 발굴하고 개선 방안을 제안하는 상향식 조직혁신 체계를 구축하는 데 중점을 둔다.

추진단은 김정남 원주시 부시장을 단장으로 행정국장과 관련 부서장·팀장 등 당연직 10명, 부서 및 노동조합 추천과 공개 모집을 통해 선발한 직원 19명 등 총 29명으로 구성했다.

활동 분야는 제도·업무 혁신(9명), 조직문화 혁신(8명), 업무 환경 혁신(8명) 등 3개 분과로 나눠 추진한다.

각 분과에서는 불필요한 행정절차와 업무 관행 개선, 공정한 보상과 소통 중심의 조직문화 조성, 직원 복지 증진, 사무 환경 개선 및 인공지능·디지털 기술을 활용한 업무 효율화 등 직원들이 현장에서 체감할 수 있는 혁신과제를 중점적으로 발굴할 계획이다.

이날 발대식은 추진단 운영계획 안내, 위촉장 수여, 분과별 운영 방향 공유 및 기념 촬영 순으로 진행했다.

행사 후에는 간담회를 열어 단원 간 소통과 공감대를 형성하는 시간을 가졌다.

추진단은 앞으로 분기별 정기회의와 분과별 수시회의를 통해 혁신 아이디어를 구체화하고 관련 부서와 협력해 실현 가능한 과제부터 단계적으로 추진할 예정이다.

과제별 이행 상황을 지속해서 점검하고 2027년 9월 성과보고회를 개최해 주요 활동 성과를 공유하기로 했다.

김정남 원주시 부시장은 "조직의 변화는 거창한 제도보다 직원들이 일상에서 느끼는 작은 불편을 개선하는 것에서 시작한다"며 "직원들의 다양한 목소리가 실질적인 정책과 제도 개선으로 이어질 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

이어 "시정혁신추진단이 자유로운 소통과 협력을 통해 일하는 방식을 바꾸고 직원 모두가 공감하는 건강한 조직문화를 만들어 가는 변화의 출발점이 되기를 기대한다"고 덧붙였다.