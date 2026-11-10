평택시, '신안산선 안중 연장' 사업성 검증 착수…내년 4월 결과 나온다

경기 평택시가 서부권역의 광역철도 접근성을 높이기 위한 신안산선 안중 연장사업이 사업 타당성 검증 단계에 들어갔다.

시는 신안산선 복선전철 사업 시행자인 넥스트레인이 지난달 28일 '신안산선 안중 연장사업 타당성 검증 용역'에 착수했다고 10일 밝혔다.

▲평택시청 전경.ⓒ평택시

이번 용역은 평택시가 지난 8월 28일 국토교통부에 신안산선 안중 연장사업을 공식 건의한 데 따른 후속 조치다.

용역은 대한교통학회가 맡아 2027년 4월까지 약 6개월간 진행하고 있으며, 주요 검토 내용은 사업에 필요한 건설비와 운영비 산출, 경제적·재무적 타당성 분석, 사업 추진의 적정성 검증 등이다.

특히 시 자체 사전 타당성 검토와 국토부 사업 건의에 이어 사업 시행자가 직접 검증 용역에 착수하면서 사업 실현 가능성과 구체적인 추진 방안을 검토할 수 있는 단계로 나아갔다는 점에서 의미가 있다는 것이 시는 설명했다.

신안산선 안중 연장사업은 서울 여의도에서 출발하는 신안산선을 경기 화성시 향남을 거쳐 평택시 안중까지 연장하는 구상이다.

사업이 실현돼 철도가 개통되면 안중역에서 여의도까지 약 70분에 이동할 수 있을 것으로 평택시는 전망하고 있다.

기존 철도 노선을 활용해 신규 노선 건설 부담을 줄이면서 평택 서부권역과 수도권 주요 거점 간 철도 연계성을 강화한다는 계획이다.

최원용 평택시장은 "신안산선 안중 연장은 평택 서부권역의 광역교통 접근성을 높이고 지역 간 균형발전을 촉진할 핵심 교통 기반 시설"이라며 "관계기관 및 지역 정치권과 긴밀히 협력해 사업 타당성을 확보하고 실제 사업 추진으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.