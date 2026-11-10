호주서 신종 마약 '러쉬' 밀반입 국내 유통…19명 검거·3명 구속

호주에서 신종 마약류를 국내로 밀반입해 유통한 외국인 밀수사범과 이를 구매해 투약한 일당 등 19명이 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 밀수와 판매에 관여한 3명을 구속했다.

수원장안경찰서는 2023년 7월부터 올해 10월까지 신종 마약류인 '러쉬(RUSH)'를 해외에서 국내로 들여와 유통하거나 이를 매수해 투약한 혐의로 19명을 검거하고, 이 가운데 밀수·판매 사범 3명을 구속했다고 10일 밝혔다.

▲수원장안경찰서 전경.ⓒ

경찰은 밀수·판매 사범들이 보관하던 러쉬 약 810㎖도 압수했다.

경찰에 따르면 호주 국적의 밀수사범은 여행용 캐리어에 러쉬를 숨겨 국내로 직접 반입한 뒤 국내 유통책에게 판매했다. 국제우편을 이용해 또 다른 국내 유통책에게 대량의 마약류를 보내 판매하기도 한 것으로 조사됐다.

국내 유통책들은 소셜미디어(SNS)를 통해 구매자를 모집하고 마약류를 판매했으며, 구매자들은 이를 사들여 투약한 것으로 파악됐다.

이번 수사는 경찰이 올해 8월부터 12월까지 추진하는 하반기 마약류범죄 집중단속의 일환으로 진행됐다.

경찰은 신종 마약류 유통 관련 첩보를 수집하던 중 한 애플리케이션에 러쉬 판매 게시글이 올라왔다는 제보를 받고 수사에 착수했다.

이후 경찰은 매수자로 위장해 중간 유통책을 검거한 뒤 관련자들의 진술과 거래 경로 등을 추적해 호주에서 마약류를 밀반입한 공급책까지 검거했다.

러쉬는 국내에서 1군 임시마약류로 지정돼 유통이 금지된 물질이다.

경찰은 호주에 거주하던 피의자가 현지에서 비교적 쉽게 구할 수 있는 점을 이용해 국내 유통을 시도한 것으로 보고 있다.

경찰은 특정 SNS를 통해 러쉬가 은밀하게 거래되는 사실도 확인하고 관련 온라인 공간을 지속적으로 모니터링해 구매·투약 사범을 추가로 검거했다.

수원장안경찰서 관계자는 "신종 마약류가 특정 집단을 중심으로 은밀하게 유통돼 수사에 어려움이 있지만 SNS 모니터링과 관계기관 협력을 통해 유통망을 지속적으로 단속하겠다"고 말했다.