'한국 근대문학 100년' 인송문학관 토문재서 14일 심포지엄

한국 근대문학의 발자취를 돌아보고 문학의 가치와 미래를 조명하는 심포지엄이 오는 14일 오후 3시 전남 해남군 땅끝 인송문학관 토문재에서 열린다.

10일 인송문학관에 따르면 해남군이 주최하고 인송문학관이 주관하며 한국문화예술위원회가 후원하는 이번 심포지엄은 '한국문학 탄생 100년 작가, 땅끝에서 만나다'를 주제로 진행된다.

▲'한국 근대문학 100년, 땅끝에서 만나다'심포지엄 안내문 ⓒ인송문학관

올해는 박경리 소설가와 박인환 시인의 탄생 100주년이자 한용운 시인의 '님의 침묵' 초간본과 이상화 시인의 '빼앗긴 들에도 봄은 오는가'가 발표된 지 100년이 되는 해다. 이에 한국 근대문학의 성과를 되짚고 작품에 담긴 사랑과 저항, 상실과 희망의 의미를 오늘날의 관점에서 살펴볼 예정이다.

행사는 산울림 김창훈 가수의 시 노래 공연으로 문을 연다. 이어 오세영 시인(전 서울대 국문과 교수)이 '바보야 문학교육이 문제다'를 주제로 특별강연을 하고, 유성호 문학평론가(한양대 국문과 교수)가 '침묵과 노래, 수난과 사랑, 한국 근대문학 100년을 돌아보며'를 주제로 기조강연을 진행한다.

주제발표에서는 박해현 한국문학 편집위원이 '박경리의 마지막 인터뷰', 나희덕 시인이 '박인환의 전쟁 체험과 문명 비판', 최두석 시인이 '님의 침묵에 대한 단상', 김재홍 시인·문학평론가가 '빼앗긴 들에서 부르는 봄의 노래'를 각각 발표한다.

박병두 인송문학관 토문재 관장은 이번 심포지엄에 대해 한국 근대문학 100년의 의미를 되새기고 문학을 통해 인간의 존엄과 관계 회복을 성찰하는 자리라고 설명했다. 특히 지리적으로는 땅끝이지만 문학적으로는 새로운 만남과 사유가 시작되는 공간이라는 점에 의미를 부여했다.

식후에는 성악과 판소리, 시 노래, 오케스트라, 난타 공연 등이 이어져 문학과 음악이 어우러지는 시간을 마련한다.

한편, 인송문학관 토문재는 2020년 해남군 송지면 송호리에 조성된 작가 창작공간으로, 올해 4월 사립문학관으로 지정됐다. 2022년부터 지금까지 369명의 작가가 이곳을 거쳐 갔으며, 작가들이 경제적 부담 없이 창작활동에 전념할 수 있는 문학 거점으로 자리매김하고 있다.