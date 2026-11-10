㈜에프디테크, CES 혁신상 2년 연속 수상…피지컬 AI 기반 구조물 등반 로봇으로 기술력 인정

강원특별자치도 원주 상지대학교 건설시스템공학과 동문 최종대 박사가 이끄는 ㈜에프디테크가 세계 최대 전자·IT 전시회인 'CES 2027'(2027년 1월 6~9일, 미국 네바다주 라스베이거스)을 앞두고 발표된 CES 혁신상(Innovation Awards)에 선정되며 2년 연속 수상의 성과를 거뒀다.

㈜에프디테크는 상지대 창업보육센터에서 출발한 AI·로봇 기반 시설물 유지관리 솔루션 전문기업이다.

▲FD AdhereX(애드히어-X). ⓒ상지대

CES 2026에서 'AI 기반 시설물 내·외부 점검 및 손상부 보수·보강 로봇'으로 혁신상을 받은 데 이어, 이번에는 피지컬 AI(Physical AI) 기술을 적용한 구조물 등반 로봇으로 다시 한번 수상했다.

CES 혁신상은 미국 소비자기술협회(CTA)가 주관하는 상으로, 제품의 기술적 완성도와 디자인, 혁신성 등을 평가해 수여한다.

㈜에프디테크는 올해 '건설 및 산업 기술(Construction & Industrial Tech)' 부문에서 혁신상 수상기업(Honoree)으로 선정됐다.

대학 창업보육센터에서 출발한 지역 기업이 자체 개발한 시설물 유지관리 로봇 기술로 2년 연속 수상했다는 점에서 주목된다.

수상 제품인 'FD AdhereX(애드히어-X)'는 교량과 댐, 건축물 외벽 등 사람이 접근하기 어려운 구조물 표면을 이동하며 점검과 유지보수 작업을 수행하는 피지컬 AI 기반 흡착 주행 로봇이다.

기존 시설물 내·외부 점검 및 보수·보강 기술에 구조물 등반 기능을 결합해 다양한 산업 현장에 적용할 수 있도록 개발했다.

FD AdhereX의 주요 기술은 ▲흡착·궤도 구동 기반 구조물 등반 ▲AI 기반 점검·진단 및 유지보수 기능 연계 ▲고위험 작업 자동화 등이다.

진공 흡착 구조와 궤도형 구동 방식을 결합해 콘크리트 수직면과 경사면, 교량 하면부 등 접근이 어려운 구간에서도 주행할 수 있도록 설계했으며, 구조물 표면의 요철과 곡률 등 다양한 작업 환경을 고려했다.

또한 고해상도 카메라를 활용한 외관 균열 점검과 비파괴 방식의 내부 진단, 손상부 청소 및 표면처리 기능을 모듈형으로 연계했다.

▲FD AdhereX(애드히어-X) CES 혁신상 수상. ⓒ상지대

AI 기반 분석 기술과 시설물 유지관리 플랫폼을 결합해 점검 결과를 관리하고 후속 유지보수에 활용할 수 있도록 했다.

이를 통해 작업자가 직접 접근하기 어려운 고소부와 수직·하면 구간의 작업을 로봇으로 대체해 위험작업에 대한 인력 의존도를 줄이고, 추락 등 안전사고 위험을 낮추는 한편 점검과 유지보수의 효율성을 높이는 것을 목표로 한다.

최종대 ㈜에프디테크 대표는 10일 "지난해 시설물 내·외부 점검과 손상부 보수·보강 기술을 통합한 로봇에 이어, 올해는 수직면과 교량 하면부 등 접근이 어려운 구조물에서도 작업할 수 있도록 기술을 확장한 FD AdhereX로 2년 연속 CES 혁신상을 받게 됐다"며 "국내에서 개발한 시설물 유지관리 로봇 기술을 세계 시장에 알릴 수 있어 뜻깊다"고 밝혔다.

이어 "앞으로 로봇과 AI를 활용해 시설물 점검부터 진단, 보수까지의 작업을 보다 안전하고 효율적으로 수행할 수 있도록 기술을 고도화하겠다"며 "교량·댐·건축물 분야에서 축적한 기술을 대형 선박과 석유화학 플랜트, 풍력 발전 설비 등으로 확대하고 해외 실증과 현지 협력을 통해 글로벌 시장 진출을 추진하겠다"고 했다.

학부부터 박사과정까지 최종대 대표를 지도한 에프디테크 최고기술책임자(CTO) 엄준식 전 상지대 건설시스템공학과 교수는 "토목·건설공학 기술에 AI와 로봇 구동 및 정밀 제어 기술을 접목한 연구개발 성과가 2년 연속 CES 혁신상 수상으로 이어져 뜻깊다"며 "앞으로도 다양한 구조물과 작업 환경에 대응할 수 있는 로봇의 이동 안정성과 정밀 진단 기술을 개발해 시설물 유지관리 분야의 자동화와 지능화에 기여하겠다"고 말했다.

㈜에프디테크는 2018년 상지대 창업보육센터에서 1인 창업으로 출발해 강원도 청년창업사관학교 입교를 통해 초기 모델을 완성하며 기술력을 확보했다.

이후 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부 등 다수의 R&D 지원사업에 선정되며 성장했고, 현재 베트남·라오스 등 해외 납품과 미국·일본 등 해외 실증과 기술 협력을 바탕으로 글로벌 인프라 유지관리 시장 진출을 추진하고 있다.

한편, ㈜에프디테크는 AI 기반 시설물 점검 로봇과 안전진단 플랫폼을 중심으로 국내 공공시설물 유지관리 시장에서 사업을 확대하고 있다.