NH농협손해보험 강원총국, 농기계 사고예방 캠페인

NH농협손해보험 강원총국(총국장 임봉국)은 10일 신북농협과 함께 신북농협 본점에서 농기계 사고예방 캠페인을 펼쳤다.

이날 캠페인에는 김재호 신북농협 조합장과 임봉국 NH농협손해보험 강원총국장 등을 비롯한 10여 명의 임직원과 관내 농업인이 참석한 가운데 차량용 소화기, LED삼각대 등 농기계 사고예방 물품을 전달했다.

ⓒ농협 강원본부

NH농협손해보험은 농기계 운행 중 사고나 농작업 중 사고로 발생할 수 있는 손해를 담보하는 농기계종합보험을 판매하고 있다.

보험료의 50%는 정부가 지원하며, 지방자치단체에서 보험료의 40%를 지원해준다.

NH농협손해보험은 2012년 출범한 농협금융지주 계열 손해보험사로, 농작물·가축 재해보험 등 정책보험과 장기보험, 일반보험, 다이렉트보험을 제공하고 있다.

신북농협 김재호 조합장은 “농기계 사고예방 캠페인으로 농업인들의 안전의식을 고취시키고 선제적 사고 예방을 하는 좋은 계기가 됐다”며 “조합원의 안전과 재산을 보호하기 위해 농기계종합보험 가입 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.