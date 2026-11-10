인천시의회 교육위, 공공도서관 실태 점검…자료구입비 삭감·취약층 지원 축소 지적

인천광역시의회 교육위원회가 관내 8개 공공도서관을 대상으로 행정사무감사를 실시하고 도서구입비 감소와 취약계층 지원 축소, 수의계약 적정성 등 도서관 운영 전반의 문제점을 집중 점검했다.

인천시의회 교육위원회는 최근 '제314회 제2차 정례회' 제1차 교육위원회를 열고 8개 공공도서관에 대한 행정사무감사를 진행했다고 10일 밝혔다.

▲인천시의회 교육위원회 회의 모습 ⓒ인천광역시의회

이번 감사에서 의원들은 도서관의 다양한 읽걷쓰 사업에도 아동과 청소년의 이용률이 감소하고 있는 문제를 지적하고, 사업의 실효성을 높일 방안을 주문했다. 특히 서구도서관의 '힐링 타로 프로그램'에 대해서는 읽걷쓰 사업의 취지와 부합하는지 검토가 필요하다는 의견을 제시했다.

도서구입비와 취약계층 지원 예산 감소에 대한 우려도 이어졌다. 이미옥 의원은 장애인·노인·다문화 이용자를 위한 도서와 프로그램 예산이 줄어든 점을 지적하며, 8개 도서관의 취약계층 도서 구입비가 전년보다 47.9% 감소했다고 밝혔다.

장수진 의원도 8개 도서관 자료구입비가 지난해 17억7700만 원에서 올해 본예산 12억2460만 원으로 31% 줄어든 데 이어, 2027년 본예산 반영액도 약 10억3000만 원으로 감소했다며 예산 확대를 촉구했다.

계약과 운영의 투명성 및 효율성에 대한 지적도 나왔다. 강정선 의원은 신트리도서관의 전자잡지 구독 용역 수의계약과 관련해 계약 사유의 적정성을 따져 물으며 명확한 기준에 따른 계약을 주문했다. 신진영 의원은 특정 도서의 구입 단계에서부터 검토를 강화하고 열람실 난방 기준을 통일할 것을 제안했다.

도서관 서비스 개선과 기관 간 협력 필요성도 제기됐다. 정선영 의원은 교육청 소속 공공도서관 8곳 가운데 지자체 도서관과 상호대차를 연계한 곳이 2곳에 불과하다며 대출·반납 서비스 확대를 주문했다. 정채훈 의원은 주안·계양·연수도서관의 위탁운영비가 3년째 4억 원으로 동결된 점을 지적하고 인천시와의 협의를 통한 운영비 현실화를 강조했다.

이와 함께 이오상 의원은 전년도 행정사무감사 지적 사항이 실제 현장에서 개선됐는지 확인해야 한다고 강조했으며, 정종혁 위원장은 아동·청소년 이용률 감소 원인을 분석하고 도서관 사업의 실효성을 높일 것을 주문했다.

교육위원회는 이번 감사에서 제기된 문제점과 개선 요구가 실제 도서관 운영에 반영될 수 있도록 후속 점검을 이어갈 방침이다.