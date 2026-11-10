대학병원 사칭 ‘노쇼 사기’로 4억 5000만 원 가로챈 일당 검거

▲경찰에 검거된 동남아 거점 피싱 범죄조직 피의자들의 모습 ⓒ대전경찰청

동남아시아에 거점을 두고 대학병원 등을 사칭해 억대의 ‘노쇼 사기’를 벌인 일당이 경찰에 붙잡혔다.

대전경찰청 광역범죄수사대 국제범죄수사팀은 범죄단체 가입·활동 및 사기 등의 혐의로 20대 A씨 등 14명을 검거하고 이 중 13명을 구속했다고 10일 밝혔다.

이들은 2024년 10월부터 올해 10월까지 베트남과 필리핀, 캄보디아 등에서 대학병원 관계자 등을 사칭해 물품 대리구매를 유도하는 수법으로 피해자 15명에게서 총 4억5000여만원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

친구 또는 지역 선후배 사이인 이들은 해외에 범행 사무실을 마련하고 조직원 관리책과 모집책, 상담원 등으로 역할을 나눠 범행한 것으로 조사됐다.

조직원끼리 가명을 사용하고 경찰 검거에 대비해 진술을 맞추는 등 행동강령까지 마련해 조직적으로 범행을 이어온 것으로 드러났다.

특히 국내 체류 중에는 대전과 충남 일대에서 케타민과 엑스터시 등 마약류를 매수해 투약한 정황도 확인됐다.

경찰은 지난해 11월 마약 투약 사건을 수사하던 중 일부 피의자가 해외 피싱 조직에 가담한 사실을 확인하고 약 1년간 추적수사를 벌여 조직의 실체를 밝혀냈다.

피해 회복을 위해 범죄수익금 4790만원 상당을 기소 전 추징보전 조치했으며, 해외에 체류 중인 조직원 12명에 대해서는 인터폴 적색수배를 통해 국제 공조 수사를 진행하고 있다.

대전경찰청 관계자는 “최근 관공서와 병원, 대학교 등을 사칭해 물품 대리구매를 유도하는 피싱범죄가 다양해지고 있다”며 “출처가 불분명한 구매 요청이나 금전 요구를 받으면 반드시 사실관계를 확인해야 한다”고 당부했다.

이어 “해외에 거점을 둔 범죄조직이라도 끝까지 추적해 시민 안전을 위협하는 민생침해범죄를 엄단하겠다”고 밝혔다.