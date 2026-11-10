대전 평촌산단에 농협 충청권 물류센터 들어선다

▲허태정 대전시장(왼쪽)과 김주양 농협경제지주 대표이사가 '평촌산단 충청권 물류센터 신설 투자유치 업무협약'을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다 ⓒ대전시

대전 서구 평촌산업단지에 농협경제지주의 첨단물류센터가 들어선다.

대전시는 10일 시청 중회의실에서 농협경제지주와 ‘평촌산단 충청권 물류센터 신설 투자유치 업무협약’을 체결했다.

협약식에는 허태정 대전시장과 김주양 농협경제지주 대표이사, 정태희 대전상공회의소 회장 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 농협경제지주는 평촌산단에 첨단 자동화 설비를 갖춘 물류센터를 건립해 충청권 물류서비스 개선과 안정적인 상품공급망 구축에 나선다.

농협경제지주는 현재 전국 7개 물류거점을 통해 2200여개 하나로마트에 상품을 공급하고 있으며, 이번 투자를 통해 상대적으로 배송여건이 취약했던 충청권의 물류 경쟁력을 강화할 계획이다.

대전시는 물류센터가 본격 가동되면 하역과 시설관리 등 현장 중심의 신규 일자리 80개가 창출될 것으로 기대하고 있다.

시는 원활한 사업추진을 위해 인허가 절차 간소화와 기반시설 정비 등 원스톱 행정지원에 나설 방침이다.

허 시장은 “대전의 교통 접근성을 활용한 첨단물류센터 건립은 충청권 물류 인프라 확충과 지역경제 활성화의 계기가 될 것”이라며 “대전이 충청권 물류·유통 허브로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.