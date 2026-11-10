안양시, 수경시설 유지관리 특정감사…수질·안전관리 실태 점검

경기 안양시가 시민들이 안심하고 수경시설을 이용할 수 있도록 수질과 안전관리 등 유지관리 실태 전반에 대한 특정감사를 실시했다.

안양시는 지난 8월 31일부터 9월 16일까지 13일간 수경시설 관리부서와 공공기관, 감독부서를 대상으로 특정감사를 진행했다고 10일 밝혔다.

▲푸르미 어린이공원 물놀이형 수경시설 ⓒ안양시

이번 감사는 물놀이형 수경시설 등 시민 이용시설의 수질과 안전관리 실태를 점검하고, 운영 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해 추진됐다.

주요 점검 사항은 △물놀이형 수경시설 수질검사 및 관리기준 준수 여부 △수질기준 초과 시 후속조치 여부 △안전요원 배치 등 안전관리 실태 △시설 신고 및 유지관리 적정성 등이다.

감사 결과 수경시설 전반의 유지관리는 대체로 양호한 것으로 나타났다. 다만 일부 물놀이형 수경시설에서 관리카드 작성이 누락되거나 시설 변경 신고가 미흡한 사례가 확인돼 보완이 필요한 것으로 조사됐다.

시는 이번 감사에서 확인된 미흡 사항을 개선하고, 관리카드 작성과 변경 신고 등이 관련 기준에 맞게 이뤄지는지 지속적으로 점검할 계획이다.

시 관계자는 "수경시설은 시민들의 일상과 밀접한 생활시설인 만큼 지속적이고 체계적인 관리가 중요하다"며 "미흡한 사항을 신속히 개선하고 시민 안전을 최우선으로 위생·안전관리 실태를 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다.