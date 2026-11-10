경기소방, 도장·도금·금속가공공장 525곳 위험물 실태조사

경기도소방재난본부가 산업현장의 화재·폭발 사고를 예방하기 위해 다음 달 31일까지 도내 도장·도금 및 금속가공공장 525곳을 대상으로 위험물 실태조사를 실시한다.

10일 경기도소방재난본부에 따르면 이번 조사는 최근 긴급 특별단속에서 842개 사업장 가운데 248곳(29.5%)의 위반사항이 확인됨에 따라 위험물 관리 사각지대를 해소하기 위해 추진됐다.

▲도장·도금·금속가공공장 위험물 실태조사 현장 ⓒ경기도소방재난본부

조사 대상은 도장·도금공장 95곳과 금속가공공장 430곳이다. 관할 소방서 위험물 담당자와 화재안전조사팀이 현장을 방문해 도료와 시너 등 인화성 물질의 보관·취급부터 폐기물 처리까지 전반적인 관리 실태를 점검한다.

주요 점검 사항은 △무허가 위험물 저장·취급 여부 △허가 장소 외 위험물 취급 여부 △원료·생산품 보관 및 폐기물 처리 상태 △소화설비 관리 적정성 등이다. 지정수량 미만 위험물 취급 장소의 시설기준 준수 여부도 확인하고 사업장 관계자를 대상으로 안전관리 지도도 병행한다.

경기도소방재난본부는 조사 결과와 주요 위반 사례를 공유해 유사한 불법행위의 재발을 방지하고, 소방청과 협력해 조사 대상을 단계적으로 확대할 계획이다.

경기소방 관계자는 "도장·도금·금속가공공장은 작업 과정에서 위험물을 취급하는 만큼 저장시설뿐 아니라 실제 작업현장의 관리 상태를 확인하는 것이 중요하다"며 "현장에 남아 있는 위험 요인을 철저히 점검해 화재·폭발 사고 예방에 힘쓰겠다"고 말했다.