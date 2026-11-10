6억 예산 써서 22억 징수…강원도 체납관리단, 3개월 성과

강원특별자치도 18개 시·군이 운영하는 '지방세입 체납관리단'이 가시적인 성과를 거두고 있다.

강원특별자치도는 체납관리단을 통해 지난 8월부터 3개월간 체납자 7만 명을 실태조사하고 체납액 22억 원을 징수했다고 밝혔다.

▲체납관리단 실적표. ⓒ강원특별자치도

체납관리단은 전화와 방문 조사를 통해 1백만 원 미만의 지방세 및 세외수입 체납자의 경제 상황을 파악한다.

이를 토대로 납부를 독려하고 생계가 어려운 체납자에게는 복지서비스를 연계한다.

10월 말까지 1만 9,000명이 체납액을 납부했다.

징수액은 22억 원이다.

이는 올해 투입한 예산 6억 5000만 원의 3배가 넘는 세입 증대 효과다.

당장 징수가 어려운 체납자에게는 분할 납부 신청을 통해 부담을 덜어줬다.

생계가 곤란한 체납자에 대해서는 복지부서 연계를 통해 지원 방법을 모색했다.

지역 고용 창출 효과도 크다.

올해는 18개 시·군에서 64명을 채용해 8월부터 11월까지 4개월간 운영 중이다.

내년에는 채용 규모를 188명으로 대폭 확대할 계획이다.

심원섭 강원특별자치도 행정국장은 "체납관리단은 단순히 체납액을 징수하는 것을 넘어 체납자의 어려운 여건을 세심하게 살피는 공감 세정을 구현하는 데 큰 역할을 하고 있다"고 말했다.

강원특별자치도는 연말까지를 '하반기 체납액 일제정리기간'으로 정하고 강력한 징수 활동도 병행한다.

권역별 차량 번호판 영치, 고액체납자 명단 공개, 출국금지 등 고강도 체납처분 및 행정제재를 통해 조세 정의를 실현할 방침이다.