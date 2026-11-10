이주 노동자 故강태완 사망 2년째 수사는 제자리…유족·노동단체 "언제까지 기다려야"

▲강태완 유족 및 노동단체가 10일 고용노동부 전주지청 앞에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ프레시안

전북 김제의 한 사업장에서 작업 중 숨진 이주 청년노동자 고 강태완 씨 사고 수사가 2년째 마무리되지 않자 유족과 노동단체가 조속한 진상 규명과 책임자 처벌을 촉구했다.

전북이주인권네트워크와 강씨 유족은 10일 오전 고용노동부 전주지청 앞에서 기자회견을 열고 철저한 조사 및 재발 방지 대책 마련을 요구했다.

강씨는 지난 2024년 11월 8일 김제시 백산면 지평선산업단지에 있는 HRE&I 개발팀 연구원으로 근무하던 중 10톤짜리 건설기계 장비와 굴착기 사이에 끼어 입사 8개월 만에 당시 32세 나이로 숨졌다.

단체는 "사고 당시 강씨가 조작하던 리모컨의 통신 단락 문제와 장비의 긴급정지 기능 미설치가 회사 주간회의록에 여러 차례 언급됐으며 작업 공간도 충분히 확보되지 않았다"고 지적했다.

이들은 "사고 직후 고용노동부 전주지청장이 최대한 신속하게 원인을 파악하고 책임 소재를 밝히겠다고 했지만 2년이 지나도록 수사가 끝나지 않고 있다"고 비판했다.

▲강태완 씨 어머니 엥크자르갈 씨가 발언하고 있다. ⓒ프레시안

강씨 어머니 엥크자르갈씨는 "1년 전에 왔을 때도 수사가 진행 중이라고 했는데 지금까지도 진행 중이라고 한다"며 "언제 수사가 끝나는지 왜 이렇게 오래 걸리는지 아무런 설명도 듣지 못하고 있다"고 호소했다.

이어 "태완이는 다시 살아 돌아올 수 없지만 다시는 태완이처럼 아까운 사람이 산재사고로 사망하지 않는 세상을 만들어달라"며 "더 이상 다른 부모가 저처럼 자식을 잃고 평생 슬퍼하는 일이 없도록 반드시 제대로 수사하고 책임을 물어달라"고 촉구했다.

유족과 단체는 사고 원인과 책임 소재를 조속히 밝히고 사업장에 대해 철저한 감독과 재발 방지 조치를 시행할 것을 요구했다.