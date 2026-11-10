李대통령 "이주노동자는 동료이자 이웃…노동 가치 다르지 않다"

이재명 대통령은 10일 "이주노동자들은 우리 산업현장과 지역사회를 함께 일궈 가는 동료이자 이웃"이라고 했다.

이 대통령은 X(옛 트위터)에 "국적과 언어는 달라도 노동의 가치는 다르지 않다"면서 "누구나 존중받으며 안전하게 일할 수 있도록 정부도 꼼꼼히 챙겨 나가겠다"고 썼다.

이 대통령은 이주노동자들을 위한 겨울옷 나눔 행사 소식을 전한 언론 보도를 공유하며 "저도 겨울옷을 보내 작은 정성을 보탤 예정"이라고도 했다.

그러면서 "옷 한 벌이 추위를 다 막아 주지는 못하겠지만, 그 안에 담긴 마음만큼은 오랫동안 온기로 남으리라 믿는다"고 했다.

이 대통령은 "올겨울이 이주노동자들에게 차가운 바람보다 이웃의 따뜻한 손길로 기억되기를 바란다"고 덧붙였다.

앞서 이 대통령은 지난달 27일 국무회의에서 "외국인 노동자를 불러서 해도 국가 경제에 크게 도움이 안 되고, 전부 다 (자국으로) 송금해 버리니까"라고 말해 논란을 불렀다.

이주노동자의 본국 송금을 부정적으로 바라보며 경제에 큰 도움이 되지 않는다는 취지의 이 대통령 발언에 이주노동자 단체와 노동계는 외국인 차별과 혐오를 조장하고 경제적 기여를 폄훼했다고 반발했다.

이 대통령의 SNS 메시지는 이같은 반발에 대한 달래기로 풀이된다. 앞서 청와대 전성환 경청통합수석도 지난 3일 이주노동자 시민단체와 간담회를 갖고 이 대통령의 발언에 유감을 표한 바 있다.