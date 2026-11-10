김천 사명대사공원, 영유아 동반가족 위한 무장애 관광 체험...열린관광도시 기반 확대

▲김천시가 지난 8일 전국 각지에서 참여한 영유아 동반가족을 대상으로 진행한 ‘2026 김천시 열린관광지 팸투어’를 실시하고 있다 ⓒ김천시

경북 김천시가 장애인에 이어 영유아 동반가족까지 관광취약계층을 대상으로 한 열린관광 체험 프로그램을 확대하며 무장애 관광도시 조성에 속도를 내고 있다.

김천시는 지난 8일 전국 각지에서 참여한 영유아 동반가족을 대상으로 진행한 ‘2026 김천시 열린관광지 팸투어’를 성공적으로 마무리했다고 10일 밝혔다.

이번 팸투어는 영유아를 동반한 가족들이 김천의 대표 관광자원인 사명대사공원을 직접 둘러보고, 아이와 부모가 함께 즐길 수 있는 무장애 관광 콘텐츠를 체험하도록 마련돼, 하동과 칠곡, 구미, 대전 등 다양한 지역에서 가족들이 참여해 김천 열린관광지에 대한 관심을 보였다.

현장에서는 단순한 관광지 관람을 넘어 영유아 동반가족의 이동과 휴식, 체험 편의를 고려한 프로그램이 이어졌다.

참가 가족들은 가을 단풍이 물든 공원에서 무장애 피크닉을 즐기는 여유로운 시간을 보냈으며, 이어 착용과 탈의가 편리하도록 설계된 유니버설 디자인 한복을 입어보며 가족사진을 촬영하는 등 특별한 추억을 만들었다.

아울러 건강문화원과 야외 족욕장에서는 휴식과 힐링의 시간을 가졌으며, 저녁에는 김천시립박물관의 야간 미디어아트 프로그램인 ‘오삼아지트’를 체험하며 하루 일정을 마무리했다.

이번 행사가 주목받는 이유는 관광취약계층을 바라보는 김천시의 관광정책 범위가 확대되고 있다는 점이다.

무장애 관광은 장애인의 이동 편의시설 확충에만 국한되지 않고, 고령자와 임산부, 영유아 및 동반가족 등 누구나 관광 과정에서 겪을 수 있는 불편을 줄이고, 관광시설과 프로그램을 이용자의 특성에 맞게 개선하는 것이 핵심이다.

특히 영유아 동반가족은 유모차 이동, 수유와 휴식 공간, 화장실 이용, 아이들의 체험 접근성 등 일반 관광객과 다른 편의 수요가 존재한다. 이번 팸투어는 이러한 수요를 실제 관광 현장에서 확인하고, 가족 단위 관광객의 관점에서 김천 관광환경을 점검했다는 데 의미가 있다.

김천시는 앞서 장애인 참가자를 대상으로 열린관광지 팸투어를 진행한 데 이어 이번에는 영유아 동반가족으로 대상을 확대했다. 특정 계층에 한정하지 않고 다양한 관광객이 함께 여행할 수 있는 환경을 조성하겠다는 취지다.

김천시는 이러한 현장 운영 경험을 바탕으로 관광취약계층의 관광 편의를 지속적으로 개선하고, 2027년 열린관광지 조성사업 및 열린관광지 플러스 사업 공모에도 참여해 무장애 관광 기반을 확대할 계획이다.

앞서 김천시는 2025년도 열린관광지 조성사업 공모에서 사명대사공원과 산내들오토캠핑장 등 2개소가 선정돼 2026년 조성을 완료했다.

김천시 관계자는 “이번 팸투어는 관광객의 다양한 특성과 수요를 살펴볼 수 있는 뜻깊은 기회였다”며 “앞으로도 이용자들의 경험과 의견을 바탕으로 관광환경을 개선하고 체험 콘텐츠를 확충해 누구나 편리하게 여행할 수 있는 관광도시를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

무장애 관광의 경쟁력은 시설을 갖추는 데서 끝나지 않는다. 누구나 불편 없이 이동하고, 머물고, 체험할 수 있는 환경을 실제로 구현하는 데 있으며, 김천시가 이번 팸투어에서 확인한 다양한 가족 관광객의 목소리를 정책과 시설 개선으로 연결해 전국적인 열린관광지 모델로 발전시킬 수 있을지 주목된다.