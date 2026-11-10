광명시, 지역기업 온라인 홍보관 ‘광명잇지’ 로고 공모전 개최

경기 광명시가 지역 중소기업 온라인 홍보관인 ‘광명잇지(GM It’G)’의 브랜드 정체성을 담은 대표 로고를 공모한다.

광명시는 광명상생플랫폼의 새로운 브랜드 이미지를 구축하고 시민과 기업에 더욱 친숙한 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 오는 11일부터 17일 오후 5시까지 로고 공모전을 진행한다고 10일 밝혔다.

▲‘광명잇지’ 로고 공모전 포스터 ⓒ광명시

‘광명잇지’는 지난 3월 열린 광명상생플랫폼 명칭 공모전에서 최우수작으로 선정된 이름이다. ‘광명’과 ‘잇다’를 결합해 지역기업과 소비자, 다양한 지역 자원을 연결한다는 의미를 담고 있다. 지역 경제 자원 정보가 모이는 공간(Ground)이자 지역 제품(Goods)을 소개하는 공간이라는 뜻도 더했다.

이번 공모전은 이러한 플랫폼의 정체성과 의미를 창의적이고 상징적으로 표현한 로고를 발굴하기 위해 마련됐다.

공모에는 전 국민 누구나 참여할 수 있으며, 1인당 1건까지 응모할 수 있다. 참여 희망자는 구글폼을 통해 신청서와 로고 디자인을 제출하면 된다.

시는 플랫폼의 취지와 정체성 반영 여부, 디자인 완성도와 심미성 등을 종합적으로 심사해 최우수상 1명(50만 원), 우수상 1명(30만 원), 장려상 1명(20만 원)을 선정할 예정이다.

선정된 작품은 향후 ‘광명잇지’의 공식 로고로 활용되며, 온라인 홍보관과 각종 홍보물 등에 적용될 계획이다.

박승원 시장은 “광명잇지의 정체성을 담은 대표 로고가 발굴되길 기대한다”며 “지역 기업과 소비자를 연결하는 플랫폼의 브랜드 가치를 높일 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

공모전과 관련한 자세한 사항은 광명상생플랫폼, 광명시 및 경기테크노파크 누리집에서 확인할 수 있다.