대구중구, 김광석 노래로 세대 잇다...제12회 ‘김광석 나의 노래 다시 부르기 대회’ 성황

▲대구 중구청 주최, (재)대구중구도심재생문화재단이 주관한 '2026년 제12회 김광석 나의 노래 다시 부르기 대회'가 개최되고 있다ⓒ대구중구

故 김광석의 노래가 다시 대구 중구 김광석길을 울렸다. 30년의 세월이 흘렀지만 그의 음악을 기억하고 부르는 사람들은 세대를 넘어 한자리에 모였고, 김광석길은 경연과 공연, 시민 참여가 어우러진 문화예술 공간으로 활기를 더했다.

대구 중구청 주최, (재)대구중구도심재생문화재단이 주관한 ‘2026년 제12회 김광석 나의 노래 다시 부르기 대회’가 최근 김광석길 야외 콘서트홀에서 시민들의 관심 속에 개최됐다고 10일 밝혔다.

올해 대회는 가수 故 김광석의 30주기를 기념해 그의 음악적 유산을 되새기고, 세대를 넘어 사랑받는 노래를 시민들과 공유하기 위해 마련됐으며, 이번 대회 핵심은 김광석의 원곡을 재현하는 데 그치지 않고, 전국 아마추어 음악인들이 각자의 감성과 음악적 해석으로 그의 노래를 새롭게 들려줬다는 점이다.

예선을 통과한 10팀이 본선 무대에 올라 김광석의 명곡을 자신만의 색깔로 재해석과 함께, 참가자들은 원곡 특유의 서정성을 살리면서도 개성 있는 편곡과 무대 연출을 더해 관객들에게 다양한 음악적 경험을 선사했다.

치열한 경연 결과 대상은 ‘혜오’ 팀에게 돌아갔으며, 상금 500만 원이 수여됐다. 최우수상은 김민준(300만 원), 우수상은 노답로답(200만 원)이 각각 차지했으며, 장려상은 2842와 신재빈이 선정돼 각각 100만 원을 받았다.

▲대구 중구청 주최, (재)대구중구도심재생문화재단이 주관한 '2026년 제12회 김광석 나의 노래 다시 부르기 대회'를 마치고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구중구

이번 대회는 모두 5팀에 총상금 1200만 원을 수여하며 아마추어 음악인들의 창작 의욕과 음악적 도전을 격려했다.

경연 못지않게 축하공연도 현장 분위기를 끌어올렸다. 아르스노바 남성중창단의 김광석 메들리를 시작으로 포크 그룹 자전거탄풍경과 가수 조째즈가 무대에 올라 공연을 펼쳤으며, 특히 제11회 대회 최우수상 수상팀인 포케스트라가 다시 무대에 올라 지난 대회의 감동을 이어가며 참가자와 관객들에게 또 다른 볼거리를 제공했다.

공연장 주변에서는 플리마켓과 스탬프 투어 등 시민 참여형 프로그램으로, 김광석 관련 굿즈를 비롯해 양말과 가방, 모자 등 생활소품, 핸드메이드 퀼트와 패브릭 제품, 비누공예 및 뜨개 소품 등이 관람객들의 발길을 붙잡았다.

공연 관람에만 머무르지 않고 행사장 곳곳을 둘러보도록 유도한 스탬프 투어는 시민 참여를 확대하는 역할을 했다. 관람 중계 LED도 설치해 공연장 외부에서도 무대를 볼 수 있도록 하는 등 관람 편의도 높였다.

이번 행사는 김광석이라는 문화적 자산이 단순한 추모와 음악 감상을 넘어 지역 문화관광 콘텐츠로 확장될 수 있다는 가능성을 보여줬다.

특히 전국 단위 아마추어 음악인 경연을 통해 외부 방문객의 참여를 유도하고, 플리마켓과 체험 프로그램을 연계해 공연장 주변으로 활동 영역을 넓혔다는 점에서 주목된다. 음악을 매개로 방문객이 김광석길에 머물고 주변 상권과 지역 문화공간을 함께 경험하도록 하는 문화관광 전략의 한 형태이기 때문이다.

류규하 이사장은 “김광석의 노래를 사랑하는 참가자와 시민들이 한자리에 모여 음악으로 소통하고 함께 즐기는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 김광석길을 중심으로 지역의 문화적 가치를 널리 알리고, 시민들이 일상에서 문화예술을 더욱 가까이 누릴 수 있도록 다양한 문화사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.

한편 (재)대구중구도심재생문화재단은 앞으로도 김광석의 음악적 유산을 계승하고 지역의 역사·문화자원을 활용한 다양한 문화예술사업을 추진해 대구 중구의 문화관광 활성화에 힘쓸 계획이다.

김광석길의 경쟁력은 김광석의 노래를 기억하는 데서 한 걸음 더 나아가, 오늘의 사람들이 그 노래를 새롭게 부르고 즐길 수 있도록 만드는 데 있다. 12년째 이어진 이번 대회가 일회성 행사를 넘어 지역 예술인과 시민, 관광객이 함께 만들어가는 지속 가능한 문화관광 플랫폼으로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.