(재)경산문화관광재단, 2026년 송년음악회 '월드클래스 보이스 인 경산' 개최

▲경산시, 2026년 송년음악회 '월드클래스 보이스 인 경산' 개최 안내 포스터ⓒ경산시 제공

(재)경산문화관광재단(이사장 조현일)은 다음달 12일 오후 5시, 영남대학교 천마아트센터 그랜드홀에서 2026년 송년음악회 '월드클래스 보이스 인 경산'을 개최한다.

이번 공연은 지난해 9월 정통 클래식 성악과 오페라 아리아로 관객들의 뜨거운 찬사를 받았던 재단의 대표 기획 브랜드 '월드클래스 보이스 인 경산'의 두 번째 시즌이다.

올해는 송년 테마에 맞춰 한국 서정 가곡, 대중가요 명곡, 국악 판소리 크로스오버를 결합해, 한 해 동안 바쁜 일상을 살아온 시민들에게 따뜻한 위안과 새해를 향한 희망의 메시지를 전한다.

무대에는 크로스오버 및 성악, 국악계를 대표하는 정상급 아티스트들이 오른다. 섬세한 미성과 폭발적인 고음을 넘나드는 테너 존 노(팬텀싱어3 출연팀 라비던스)를 비롯해, 독보적인 감성과 묵직한 중저음으로 사랑받는 진원과 노현우(팬텀싱어4 우승팀 리베란테), 애절하고 힘 있는 성음의 국악 소리꾼 김수인(국립창극단, 크레즐)이 출연한다.

이와 함께 피아니스트 강경신의 섬세한 연주와 진행, 현악 실내악 앙상블 보아즈의 라이브 연주가 더해진다.

공연 관람료는 전석 무료(예매 수수료 장당 2천 원 별도, 1인 최대 4매)로 진행되며, 티켓 예매는 11월 11일 오후 2시부터 ‘티켓링크’를 통해 오픈된다. 관람 연령은 초등학생 이상이다.

재단은 관내 생활권자의 관람 기회를 우선 보장하고 노쇼(No-Show)를 방지하기 위해 맞춤형 입장 관리 정책을 시행한다.

객석 1층 A·B구역은 경산시민(거주자·재직자·재학생) 전용 ‘경산시민존’으로 운영되며, 티켓 수령 시 실물 증빙자료(신분증, 사원증, 학생증 등)가 확인되지 않을 경우 예매가 즉시 취소된다.

특히 공연 시작 10분 전까지 수령되지 않은 잔여 티켓은 현장 대기자에게 즉시 선착순 배부해 실제 관람을 희망하는 시민들에게 관람 기회를 제공할 방침이다.

공연 예매 및 상세 내용은 재단 누리집(gsctf.or.kr) 또는 재단 문예진흥팀(053-819-0325, 0328)을 통해 확인할 수 있다.