팔현습지 보도교 놓고 대구 수성구의회 ‘엇갈린 목소리’...생태보전이냐 보행안전이냐

▲대구 수성구의회 전학익 의원, 김순덕 의원ⓒ대구 수성구의회

금호강 팔현습지 보도교 설치를 둘러싼 환경 논란이 대구 수성구의회에서도 본격적인 정책 쟁점으로 떠올랐다.

생태적 가치 보전을 위해 보도교 설치 자체를 재검토해야 한다는 의견과 주민들의 보행 안전을 위해 공사를 조속히 재개해야 한다는 주장이 같은 날 제기되면서 팔현습지의 미래를 둘러싼 논의가 새로운 국면을 맞고 있다.

대구 수성구의회 전학익 의원과 김순덕 의원은 10일 열린 '제279회 제2차 정례회 제1차 본회의' 5분 자유발언에서 금호강 고모지구 하천환경정비사업에 포함된 보도교 설치 문제를 각각 집중적으로 다뤘다.

두 의원 모두 팔현습지의 가치와 주민 편의를 중요하게 다뤘지만, 해법에서는 뚜렷한 차이를 보였다.

전 의원은 자연환경에 미칠 영향을 최소화하기 위해 보도교 미설치까지 포함한 사업 재검토를 요구한 반면, 김 의원은 환경보전과 주민 안전은 양립할 수 있다며 보도교 설치 공사의 즉각적인 재개를 촉구했다.

이번 논쟁의 핵심은 팔현습지를 사람들의 접근성과 이용 편의를 높이는 공간으로 조성할 것인지, 야생동물의 서식과 번식이 이뤄지는 생태공간으로서의 보전 가치를 우선할 것인지에 있으며, 동시에 주민들의 안전한 보행권을 어떻게 확보할 것인지도 중요한 과제로 제기됐다.

◆ 전학익 의원, “보도교 설치보다 생태계 보전 우선…디지털 대안 찾아야”

전학익 의원은 팔현습지가 단순한 하천변 공간이 아니라 다양한 야생동물이 서식하는 소중한 자연유산이라는 점을 강조했다.

수성구 고모동에 위치한 팔현습지에는 150여 년 수령의 왕버들군락이 자리하고 있으며, 수리부엉이를 비롯한 다양한 법정보호종 야생동물이 서식하고 있다.

특히 전 의원은 2025년 2월 멸종위기 야생생물 2급인 수리부엉이의 산란이 확인되고 새끼 3마리가 태어나 성장한 사례를 언급하며 팔현습지가 야생동물의 번식과 생존에 중요한 공간이라고 설명했다.

그는 낙동강유역환경청이 추진하는 금호강 고모지구 하천환경정비사업 가운데 팔현습지 인근에 계획된 886m 규모의 보도교 설치가 생태계에 미칠 영향을 신중하게 살펴야 한다고 지적했다.

전 의원은 "보도교가 주민과 관광객의 접근성을 높일 수 있지만, 그 과정에서 야생동물의 서식 환경에 부정적인 영향을 줄 가능성도 검토해야 한다"며, "이미 계획된 사업이라는 이유로 기존 방식을 고수해서는 안 된다"고 주장했다.

대안으로 제시한 것은 물리적 시설 설치를 최소화하는 디지털 생태 모니터링 시스템으로, 습지에 직접 진입하는 시설 대신 모니터링 장비를 활용해 야생동물의 활동과 서식 환경을 관찰하고, 이를 생태보전 정책에 활용하자는 것이다.

아울러 대구시교육청 및 각급 학교와 연계해 라이브캠 영상을 온라인 생태교육 자료로 활용하는 방안도 제안했다. 학생들이 교실에서도 야생동물의 움직임과 서식 환경을 관찰하며 생태계 보전의 중요성을 배울 수 있도록 하자는 취지다.

전 의원은 보도교 설치 필요성과 환경적 영향 재검토, 디지털 생태 모니터링과 온라인 생태교육 연계, 보도교 미설치 대안 비교·검토 등을 제안하고, 낙동강유역환경청과 수성구청에 적극적인 대안 마련을 주문했다.

◆ 김순덕 의원, “주민 보행안전 시급…보도교는 공존의 다리”

반면 김순덕 의원은 보도교 설치가 환경보전과 대립하는 사업이 아니라 주민들의 안전한 보행권을 확보하면서 자연과 사람이 공존할 수 있는 기반시설이라는 점을 강조했다.

김 의원은 “환경 보전이라는 가치와 구민의 일상적 보행 안전이라는 책무는 결코 상충하지 않는다”며 보도교 설치 공사의 즉각적인 재개를 촉구했다.

그가 제시한 가장 큰 근거는 주민들의 보행 안전 문제다.

현재 팔현마을에서 만촌자전거경기장으로 이어지는 구간은 인도가 단절돼 주민들이 위험을 감수하며 차도로 통행해야 하는 상황이라는 것이다. 우회로인 강촌햇살교 역시 자전거 통행량이 많아 보행자와 자전거 이용자 간 충돌 위험이 있다고 지적했다.

김 의원은 과거 인천국제공항과 경부고속철도 원효터널 등 대형 국책사업 사례를 언급하며 철저한 기술적 검토와 사후 관리를 통해 환경과 개발의 상생이 가능하다고 주장했다.

환경영향에 대한 검토도 이미 이뤄졌다는 입장이다. 김 의원에 따르면 해당 사업은 2022년 5월 소규모환경영향평가를 완료했으며, 환경부 산하 전문위원회 검토에서도 거짓·부실에 해당하지 않는다는 판단을 받았다.

특히 법정보호종인 수리부엉이와 담비, 남생이 등의 보호를 위해 보도교 교각 수를 당초 45개에서 23개로 절반가량 줄이고, 서식지와 63m 거리를 두는 등 환경영향 저감 방안이 반영됐다고 설명했다.

김 의원은 보도교가 자연을 훼손하는 시설이 아니라 주민들이 자연 속을 걸으며 생태계와 교감하고 환경보호의 중요성을 체감하는 공간이 될 수 있다고 강조했다.

욱수천과 매호천, 범어천 등의 사례처럼 주민들이 자연을 가까이에서 경험할 때 자발적인 생태보전 의식도 높아질 수 있다는 것이다.

그는 특히 "보도교를 '공존의 다리'로 규정하며 9500명 구민의 염원이 담긴 사업인 만큼 낙동강유역환경청 등 관계기관이 조속히 결단해야 한다"고 촉구했다.

◆ 보전과 이용의 충돌 넘어 실질적인 대안 마련해야

이번 두 의원의 발언은 팔현습지 보도교 문제를 바라보는 지역사회의 서로 다른 고민을 보여준다.

전학익 의원은 한번 훼손된 자연은 원래 모습으로 되돌리기 어렵다는 점에서 사업의 필요성과 환경적 영향을 다시 검토해야 한다는 입장이며, 특히 디지털 기술을 활용하면 생태계에 대한 물리적 간섭을 줄이면서도 시민과 학생들에게 자연의 가치를 전달할 수 있다고 보고 있다.

김순덕 의원은 주민들이 실제로 겪고 있는 보행 불편과 안전 문제를 더 이상 방치할 수 없다는 입장이다. 환경영향 저감 대책이 반영된 만큼 보도교 설치를 통해 사람과 자연이 함께 이용할 수 있는 공간을 조성해야 한다고 주장한다.

결국 논의의 핵심은 보도교 설치 여부를 둘러싼 찬반을 넘어 팔현습지의 생태적 가치를 얼마나 실질적으로 보호하면서 주민들의 안전과 이동권을 확보할 수 있느냐에 있다.

특히 수리부엉이의 번식이 확인된 생태공간이라는 점에서 야생동물의 서식과 번식에 미치는 영향을 객관적으로 살펴보는 과정이 중요하다. 기존 환경영향평가와 저감 대책이 마련됐더라도 사업 추진 과정에서 확인되는 생태적 변화와 추가적인 위험 요인을 지속적으로 점검할 필요가 있다.

아울러 보도교 설치 외에도 기존 보행로 개선, 우회 동선 확보, 디지털 생태 모니터링 등 다양한 대안을 함께 비교해 주민 안전과 환경보전이라는 두 가지 목표를 충족할 수 있는 방안을 찾아야 한다.

전 의원은 “자연을 얼마나 더 편리하게 이용할 것인가를 넘어 어떻게 하면 자연을 지키면서 그 가치를 더 많은 사람과 나눌 수 있을지를 고민해야 한다”고 강조했다.

김 의원 역시 "사람과 자연이 함께하는 공간으로서 보도교의 필요성"을 강조하며 관계기관의 조속한 결정을 요구했다.

팔현습지는 단순한 하천 정비 대상이 아니라 지역의 생태적 자산이자 주민들이 함께 누려야 할 자연공간이다. 생태계 보전과 주민 보행안전이라는 두 가치가 어느 하나도 소홀히 다뤄지지 않도록 객관적인 검증과 충분한 사회적 논의를 거쳐 합리적인 해법을 마련해야 한다는 목소리가 커지고 있다.