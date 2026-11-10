변호사비 대납·허위사실 공표 의혹…천호성 전북교육감 피의자 조사

변호사비와 식사비를 다른 사람에게 대신 내게 했다는 의혹을 받는 천호성 전북특별자치도교육감이 경찰에 소환됐다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 10일 오전 10시부터 천 교육감을 정치자금법과 공직선거법 위반 혐의로 불러 조사하고 있다.
천 교육감은 지난 2022년 지방선거 당시 사전선거운동 혐의로 수사를 받는 과정에서 발생한 변호사비와 벌금 등 약 6000만원을 사업가에게 대신 내게 한 혐의를 받고 있다.
당시 선거 캠프 관계자가 해당 사업가에게 천 교육감의 당선을 조건으로 사업권과 교육청 5급 자리를 약속했다는 의혹도 제기됐으며 올해 6.3지방선거를 앞두고 변호사비 대납 사실이 없다고 발언해 허위사실 공표 혐의도 받고 있다.
또한 지난 3월 전주의 한 식당에서 열린 30여 명 규모 모임에서 식사비를 후원회장 등 제3자가 대신 결제하도록 했다는 의혹도 받고 있다.
앞서 천 교육감 측은 변호사비 대납 의혹을 부인했으며 식사 모임에도 천 교육감이 참석하지 않았다는 취지로 해명한 바 있다.
경찰은 지난 3일 전북교육청 교육감 집무실과 천 교육감의 자택 등을 압수수색했으며 후 확보한 자료를 분석하고 관련자들을 조사해 왔다.
경찰 관계자는 "천 교육감에게 제기된 여러 의혹을 조사하다"며 "구체적인 내용은 밝히기 어렵다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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