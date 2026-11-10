변호사비 대납·허위사실 공표 의혹…천호성 전북교육감 피의자 조사

▲천호성 전북교육감이 10일 오전 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 전북경찰청에 들어서고 있다. ⓒ연합뉴스

변호사비와 식사비를 다른 사람에게 대신 내게 했다는 의혹을 받는 천호성 전북특별자치도교육감이 경찰에 소환됐다.

전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 10일 오전 10시부터 천 교육감을 정치자금법과 공직선거법 위반 혐의로 불러 조사하고 있다.

천 교육감은 지난 2022년 지방선거 당시 사전선거운동 혐의로 수사를 받는 과정에서 발생한 변호사비와 벌금 등 약 6000만원을 사업가에게 대신 내게 한 혐의를 받고 있다.

당시 선거 캠프 관계자가 해당 사업가에게 천 교육감의 당선을 조건으로 사업권과 교육청 5급 자리를 약속했다는 의혹도 제기됐으며 올해 6.3지방선거를 앞두고 변호사비 대납 사실이 없다고 발언해 허위사실 공표 혐의도 받고 있다.

또한 지난 3월 전주의 한 식당에서 열린 30여 명 규모 모임에서 식사비를 후원회장 등 제3자가 대신 결제하도록 했다는 의혹도 받고 있다.

앞서 천 교육감 측은 변호사비 대납 의혹을 부인했으며 식사 모임에도 천 교육감이 참석하지 않았다는 취지로 해명한 바 있다.

경찰은 지난 3일 전북교육청 교육감 집무실과 천 교육감의 자택 등을 압수수색했으며 후 확보한 자료를 분석하고 관련자들을 조사해 왔다.

경찰 관계자는 "천 교육감에게 제기된 여러 의혹을 조사하다"며 "구체적인 내용은 밝히기 어렵다"고 말했다.