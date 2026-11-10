성주군, 부모 마음도 돌보고 어르신 식사도 챙기고...지역사회 온정 잇따라

▲성주군 드림스타트가 지난 9일 청소년문화의집 다목적강당에서 드림스타트 아동 부모를 대상으로 부모교육을 실시하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ성주군

경북 성주군에서 부모들의 심리적 재충전을 돕는 교육부터 지역 어르신들을 위한 따뜻한 식사 나눔까지 이웃을 위한 온정의 손길이 이어지고 있다.

아이들의 건강한 성장을 위해서는 부모의 마음 건강도 중요하다는 인식에서 출발한 부모교육과 지역 외식업계의 자발적인 봉사활동이 맞물리면서 돌봄과 나눔을 중심으로 한 지역사회 공동체의 의미를 더하고 있다.

성주군 드림스타트는 지난 9일 청소년문화의집 다목적강당에서 드림스타트 아동 부모를 대상으로 부모교육을 실시했다.

이번 교육은 ‘자연을 빚고 나를 돌보다’를 주제로 진행됐으며, 자연 소재를 활용한 체험활동을 통해 부모들이 일상의 양육 부담에서 잠시 벗어나 자신의 마음을 돌아보고 심리적 안정과 재충전 시간을 위해 마련됐으며, 특히 자녀 양육에 집중하느라 정작 자신의 마음을 돌볼 여유가 부족했던 부모들에게 자연을 느끼고 직접 작품을 만드는 활동은 자신에게 집중하는 시간이 됐다.

교육에 참여한 한 부모는 “평소 아이를 돌보느라 나 자신을 돌아볼 여유가 없었는데, 자연을 느끼고 직접 작품을 만드는 활동을 하면서 오랜만에 온전히 나에게 집중할 수 있었다”며, “일상의 스트레스를 내려놓고 마음의 여유를 찾을 수 있어 좋았고, 앞으로는 나 자신도 소중히 돌보면서 아이와 더 행복한 시간을 보내고 싶다”고 말했다.

드림스타트 관계자는 “부모가 행복하고 건강해야 아이들도 행복하게 성장할 수 있다”며, “이번 교육이 부모들에게 일상의 쉼과 마음의 여유를 선물하고, 자녀와 더욱 긍정적인 관계를 형성하는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.

성주군 드림스타트는 앞으로도 아동과 가족의 상황에 맞는 맞춤형 서비스를 제공해 아동들이 건강하고 안정적으로 성장할 수 있도록 지원할 계획이다.

▲한국외식업중앙회 경북지회 성주군지부(지부장 김창원)가 10일 성주전통시장 내에서 어려운 환경에 놓인 지역 어르신 250여 명을 대상으로 식사 나눔 봉사활동을 시시하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ성주군

성주군 지역 외식업계도 어려운 이웃을 위한 나눔에 힘을 보탰다.

한국외식업중앙회 경북지회 성주군지부(지부장 김창원)는 10일 성주전통시장 내에서 어려운 환경에 놓인 지역 어르신 250여 명을 대상으로 식사 나눔 봉사활동을 펼쳤다.

이번 행사는 원재료 가격 상승과 소비 위축 등으로 외식업계가 어려움을 겪는 상황에서도 평소 지역사회로부터 받은 관심과 지원에 보답하고, 경제적으로 어려운 어르신들에게 따뜻한 한 끼를 대접하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 성주군지부 회원 20여 명이 참여해 직접 음식을 준비하고 배식하며 봉사의 의미를 더했다. 어르신들에게는 정성껏 끓인 닭개장을 비롯해 밥과 수육, 두부 등이 제공됐다.

김창원 지부장은 “지역사회의 관심과 응원에 조금이나마 보답하고자 이번 행사를 마련했다”며, “정성껏 준비한 한 끼가 어르신들께 따뜻한 위로와 기쁨이 되길 바라며, 앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

성주군보건소 관계자는 “지역 어르신들을 위해 뜻깊은 나눔을 실천해 주신 한국외식업중앙회 성주군지부에 감사드린다”며, “앞으로도 지역 외식업계와 긴밀히 협력해 외식업소의 경영 안정과 지역사회 상생을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

이번 두 행사는 대상과 방식은 다르지만 지역사회 구성원들의 건강하고 안정적인 삶을 지원한다는 공통점을 갖는다.

특히 부모교육이 아동의 건강한 성장을 위한 가족 내 돌봄 역량 강화에 초점을 맞췄다면, 식사 나눔은 지역 어르신들의 일상에 따뜻한 위로를 전하는 공동체 실천이라는 점에서 의미가 있다.

아이를 키우는 부모에게는 마음을 돌볼 여유를, 어르신들에게는 따뜻한 밥 한 끼를 전하는 작은 실천들이 모여 지역사회의 온기를 키우고 있다. 이처럼 성주군의 다양한 민관 협력과 나눔 활동이 일회성 행사에 그치지 않고 지속적인 돌봄과 상생의 문화로 이어질지 주목된다.